電協金規畫審查 民團籲資訊公開、用於漁業海洋事務

經濟部能源局今年4月29日預告「電力開發協助金運用與監督管理辦法」修法草案，針對離岸風電電協金運用規畫，未來漁會應報請地方政府並會商中央後辦理審查。多個民間團體今天舉辦記者會提出四大主張，呼籲設置專家委員會審查電協金運用、漁民實際參與電協金運用規畫、資訊公開、明確用於漁業及海洋事務。

針對經濟部草案擬審查電力開發協助金運用規畫，漁民權益暨環境永續中心主任鍾瀚樞說，應具體納入公民參與機制，落實資訊公開，讓電協金能夠更有效運用於維持實際從事漁業漁民生計、改善漁船設備與漁港設施、促進永續漁業管理，並研擬替代性漁具漁法、監測與評估漁業資源長期變動，推動海洋及海岸生態的保育與復育行動計畫等面向。

漁民權益暨環境永續中心律師黃馨雯表示，修正草案要求漁會應將半數以上電協金作為補助漁民生計，辦理沿岸及魚礁漁業資源復育，或推動漁村經濟發展，且該電協金規畫應送地方政府審查，此立法精神值得肯定；然而電協金制度目的在於推動「電力開發」與「社區和諧發展」，立法理由更強調「鼓勵能源發展」及「避免相關爭議」，電協金運用應落實資訊公開及民眾參與。

立法委員洪申翰表示，電協金的「計算、收支和應用」應公開透明，讓發電方撥付金額有所法源理據，增進電力開發與社區和諧發展，各階段運用分配也可受公評和監督。電協金以「協助電力系統與社區和諧發展」為目的，牽涉未來多元電力開發進展，涉及多元利害關係人，整體機制應強化「公民多元參與」和「資訊公開」。

台灣蠻野心足生態協會顧問郭佳雯說，我國長年缺乏對海洋及生態研究，面對海洋保育與開發時，無法做出有效的判斷和決策。近年，離岸風電、燃氣接收站或填海造陸等海事工程不斷進行，應加強海洋基本環境調查、海洋生態研究、海洋汙染治理等課題，盼電協金挹注於海域治理工作。