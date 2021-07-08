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疫情影響家戶需求大增！毛豬價格飆破86元 創歷史新高

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
疫情影響需求大增，毛豬價格創歷史新高。本報資料照片
疫情影響需求大增，毛豬價格創歷史新高。本報資料照片

疫情改變民眾消費習慣，物價也持續攀升中，根據中央畜產會統計7日統計，毛豬交易價格每公斤平均批發價86.38元，已破歷史新高點；農委會分析，供應量和去年同期差不多，但民眾防疫在家需求大增，家戶採購大多以國產豬肉為主；加上夏天豬隻吃得少不易養大，因此量少價揚。

根據中央畜產會7日報價，整體毛豬交易數量為2萬372頭，每公斤平均批發價86.38元，若扣掉進口冷凍豬肉，光計算國內毛豬交易頭數僅1萬6409頭，國內毛豬每公斤平均批發價86.99元。

而根據中華民國養豬協會7日統計，毛豬7日每公斤平均批發價87元，交易量2萬295頭，屠宰均重121.8公斤；不論哪個單位的統計資料，國內毛豬價格都已經突破2017年8月5日創下的歷史高點85.3元。

農委會畜牧處副處長江文全表示，跟去年同期相比，毛豬供應量和去年上半年差不多，但進口豬肉量比去年同期增加近1萬公噸，去年進口豬肉相對比較少；豬價飆升主要是因為價格反映需求，因為新冠肺炎疫情影響，民眾大多在家防疫，雖然餐廳的消費大減，餐廳採用的豬肉國產進口都有。

而家戶採購豬肉的需求大增，江文全表示，家戶採購豬肉大多通路在於傳統市場以及大賣場，這些場域販售的以國產豬肉為主，因此國產豬肉量少價揚；不論零售或賣場豬肉都讓消費者漲得有感，會再了解零售物價波動情形。

江文全表示，目前的毛豬交易量平常日一天約2.2萬頭，周六較少，為1.6萬頭，近期的毛豬供應確實比前幾個月少一些，但少不到1%，但一個半月前，毛豬交易的體重還有125公斤，現在毛豬交易僅剩下約122公斤，天氣太熱，豬隻長得較慢，體重往下降。

養豬青年聯盟理事長張佑誠說，6月份養豬戶出豬頭數低，豬價價上揚，主要是飼料原料高漲，部分養豬戶，針對豬隻所需的營養添加物未添加，豬隻免疫力、抵抗力較差，飼料效率也不佳，現在養豬並不容易。

也有中部豬農說，這是國內養豬體質的問題，台灣養豬一直沒進步，光從業界只會要求補助就知道問題，若養豬有賺錢，牌價又好，再好再貴的飼料或者營養劑，也會給飼養的豬隻吃；問題就是不好賺，部分飼養戶才會省東省西。

國際飼料行情大漲，江文全表示，現階段國際的玉米黃豆行情略為回穩，也反映到國內玉米黃豆的現貨價格，對於畜禽養殖戶降低飼養成本壓力紓解有幫助。

2020年上半年毛豬交易量價變化。圖／取自農委會官網
2020年上半年毛豬交易量價變化。圖／取自農委會官網
2021年上半年毛豬交易量價變化，今年上半年豬價與去年相比，明顯上揚。圖／取自農委會官網
2021年上半年毛豬交易量價變化，今年上半年豬價與去年相比，明顯上揚。圖／取自農委會官網

豬價 疫情

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