回響／提升車輛妥善率 台鐵加強4大系統檢修工作

本報日前推出探索新聞，點出台鐵檢修兩大致命傷，分別是配料短缺、技術斷層，而檢修量能不足也恐對行車安全造成影響。台鐵局今天說，為加強車輛檢修，提升妥善率，將加強行走、傳動、軔機、輔助供電等系統檢修工作，並加速推動EMU500型電機系統更新案。

為加強防疫期間車輛檢修，提升妥善率，台鐵局副局長馮輝昇昨天前往彰化機務段內南基地維修場區視察。台鐵說，該處所前身為台中機務分段檢修股，原專責維修柴油客車，民國85年轉型為以維修電聯車為主，民國89年搬遷進駐現址，主力車種為EMU500型通勤電聯車及支線DR1000型柴油客車（均已營運20餘年），馮輝昇針對近期經常性故障議題與同仁共同研討改善精進做法，加強行走、傳動、軔機、輔助供電等系統檢修工作，並配合加速推動EMU500型電機系統更新案，以有效降低故障率，提升車輛運用可靠度。

另因應防疫升級，台鐵說，除持續加強辦公環境防疫措施外，並於7月5日起展開第一波員工疫苗施打，期能維護員工安全，確保運輸服務正常提供。

此外，台餮說，為準備明年規畫的「扇形車庫落成百年慶」，馮輝昇也特地至彰化機務段所轄車庫現地，與彰化市林世賢市長進行會勘及意見交流，期能加強與地方合作，並配合市公所目前積極籌辦的各項百年慶祝活動，共同合作推動相關計畫，以發揮整合效益，共創扇庫百年亮點。