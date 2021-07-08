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不尋常！ 今晨花蓮又規模5.4震「成雙主震」 氣象局不排除更大地震

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天上午6時11分，又發生規模5.4有感地震，位置同樣在花蓮縣壽豐鄉（花蓮縣政府南偏西方11.4公里），地震深度9.6公里，全台有感。最大震度花蓮縣4級。圖／氣象局提供
今天上午6時11分，又發生規模5.4有感地震，位置同樣在花蓮縣壽豐鄉（花蓮縣政府南偏西方11.4公里），地震深度9.6公里，全台有感。最大震度花蓮縣4級。圖／氣象局提供

花蓮縣壽豐鄉今天上午6時又發生規模5.4的地震，驚醒不少人。截至上午9時，今天早上已發生三起地震，還是昨晚到今天的第13震。中央氣象局昨天直指，這兩天還會有規模三到四的地震，若超過規模5以上，不排除後面會有更大地震。對此，氣象局說，有些不尋常，預估未來一周持續有規模4到5地震，後面甚至不排除有更大地震。

昨天晚間7點24分發生芮氏規模5.4地震，震央在花蓮縣壽豐鄉，地震深度達7.6公里。花蓮最大震度5弱，南投、台中、彰化3級，宜蘭、台東、桃園、新竹、苗栗、雲林2級，嘉義、台北、高雄、台南1級，幾乎快要全台灣有感，嚇壞不少人。

結果今天上午6時11分，又發生規模5.4有感地震，位置同樣在花蓮縣壽豐鄉（花蓮縣政府南偏西方11.4公里），地震深度9.6公里，全台有感。最大震度花蓮縣4級、南投縣3級、宜蘭縣2級、台中市2級、台東縣2級、桃園市2級、彰化縣2級、雲林縣2級、苗栗縣2級、嘉義縣市2級、新北市2級、台北市2級、新竹縣2級、高雄市1級、基隆市1級、台南市1級、新竹市1級、屏東縣1級。

就有花蓮人崩潰表示，「就想問還要有多大？」家住台北的民眾也表示有感，直指睡夢中被搖到驚醒。

對此，地震測報中心主任陳國昌說，如果地震一直持續有餘震發生，不排除後面會有比較大地震發生。事實上，昨晚到現在每隔1到3小時就有餘震發生，以這地區來說不太尋常。這地區很破碎，通常能量釋放1到2次就會釋放完畢，但這次餘震次數比所預期多。

陳國昌也曝巧合，該地區同樣狀況在6月11日左右就發生過，當時6月10日就有前震，規模規模4.45，11日有規模5.46主震，四個前震中有規模5.12地震，另外三個規模高過4.0。

陳國昌說，這群總共有15個地震，大於規模5有兩個，規模4到5有七個 ，規模3.0則有六個，持續一禮拜，6月18日地震序列才結束，其中6月11日就發生十個，是很集中地震序列。

陳國昌說，以這次狀況來說，其實從7月6日就有前震發生，當天下午6時26分就有規模4.5，7月7日也就是昨天清晨3時21分也有個前震，規模超過4，接下來一整個白天都沒有，直到昨天晚上7時24分就規模5.4。

陳國昌說，如果以今天上午同樣規模5.4地震來看，有雙主震趨勢。昨天晚間那起比較淺，在鹽寮有5弱級，跟上午最大震度4級其實差不多。要繼續看餘震。

陳國昌說，上次餘震持續一周，這次還要看，按照這樣來看，餘震可能持續一周，不排除有4到5級以上餘震，也有機會後面有更大地震，但機會不太。他說，據統計，該地區規模超過5.5，從1973年、40幾年來只有四次，其中只有一次規模超過6。

地震 新竹

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