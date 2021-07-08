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太平洋高壓盤據！彭啟明：午後雷陣雨 聽到雷聲回室內

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天仍持續太平洋高壓主導，上午高溫炎熱，午後靠山區有熱對流發展起來的雷陣雨，有些延伸到平地，西半部從南到北都有機會，午後的活動要稍微留意。而雷雨區較密集處主要在靠山區，戶外工作者務必要聽到雷聲，請入室內。

他說，這樣類似的環境將至少持續7至10天，下周就要看太平洋高壓下緣，是否有東風波動發展，有機會有東風波動醞釀，水氣會轉多，但是否會有颱風發展仍要觀察，但7月中旬應該機會較低，7月下旬較有機會。

而近期中午的高溫各地多在33-36度，局部的測站有機會到37度，彭啟明說，為何差個幾公里，有些地方特別熱，可能和當地的微氣候特性有關係，例如綠化的程度，是否有通風，如果風有在流動，相對之下就不易累積高溫。

他說，雖然這是夏天很典型的溫度，感受上要衝到39度才會算熱，但有時考慮濕度，特別是午後雷陣雨要發展前一兩個小時的態勢，相當悶熱，體感溫度早超過40度。統計上，經由天氣和健保資料的關聯上，台灣人過去習慣在超過36度以上時，熱中暑或相關熱傷害的送醫人數就隨溫度往上升，尤其是接近到38-39度時，切莫忽略熱的問題。

彭啟明說，一般人多分不清楚熱衰竭或熱中暑的差別，好像中午很熱，會覺得暈眩就是睡個覺，但有時常常會有遺憾事件發生，但常常延誤送醫的時間，這對有慢性病的患者，中暑常常誘發相關疾病，建議中午前後，如果必須在戶外工作，務必要增加休息的時間，多喝水及穿著抗熱通風的衣物，尤其要注意身邊人如果都沒有出汗，精神狀況有異常，必須要提高警覺。

彭啟明 高溫 中暑

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