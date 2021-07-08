午後防局部雷雨 吳德榮：未來一周晴熱非熱浪

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六各地大多晴朗炎熱、紫外線強，最高溫約在36度左右，要防曬、防中暑；北部24至36度，中部24至36度，南部25至36度，東部24至35度。

他說，因低層盛行東南風、水氣略多，大氣仍不穩定，太平洋高壓的沉降作用不夠強，並無法完全抑制西半部午後的強對流，仍有局部雷陣雨的機率，主要在山區，偶爾影響部分平地。

周日至下周二各地大多晴朗炎熱、紫外線強，高溫仍在36度左右，要防曬、防中暑；因低層水氣逐日增多，大氣不穩定度提高，午後對流旺盛，主要在山區，平地受影響的範圍、日漸擴大。

他說，下周三太平洋高壓東退減弱，東風波移入，午後易有劇烈降雨，其他時間降雨機率亦略提高，各地氣溫稍降；但為期末的模擬，應持續觀察最新資料。

吳德榮表示，近日美、加受熱浪的侵襲，台灣熱浪的議題又被炒熱；以世界氣象組織(WMO)的定義，符合連續5天的最高氣溫，皆高於一地的之高溫氣候值5度以上，以台北的氣象局資料為例，7月高溫氣候值為35度，意謂需連5天最高氣溫皆高於40度時，稱之。對於海洋性氣候的台灣，自有觀測記錄以來，從未有符合熱浪的天氣發生。

他說，未來一周台灣高溫大致接近氣候平均值，並無特別熱的天氣條件。