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第11震全台有感！清晨6時11分花蓮規模5.4地震 最大震度4級

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
清晨6時11分花蓮規模5.4地震，最大震度花蓮縣4級。圖／取自氣象局網站
清晨6時11分花蓮規模5.4地震，最大震度花蓮縣4級。圖／取自氣象局網站

（06:45更新）

中央氣象局再度發布小區域有感地震報告，今天上午6時31分，在花蓮縣壽豐鄉（花蓮縣政府南偏西方11.2公里） ，發生芮氏規模3.4有感地震，地震深度10.5公里。

花蓮縣地區最大震度2級。花蓮從昨晚至今已連續12起地震。

中央氣象局再度發布小區域有感地震報告。 圖／取自氣象局網站
中央氣象局再度發布小區域有感地震報告。 圖／取自氣象局網站

（06:18更新）

昨晚至今花蓮地區連續發生11起地震，中央氣象局發布第55號顯著有感地震報告，今天上午6時11分，發生芮氏規模5.4有感地震，位置在花蓮縣壽豐鄉（花蓮縣政府南偏西方11.4公里），地震深度9.6公里，全台有感。

各地震度級：花蓮縣4級、南投縣3級、宜蘭縣2級、台中市2級、台東縣2級、桃園市2級、彰化縣2級、雲林縣2級、苗栗縣2級、嘉義縣市2級、新北市2級、台北市2級、新竹縣2級、高雄市1級、基隆市1級、台南市1級、新竹市1級、屏東縣1級。

清晨6時11分花蓮規模5.4地震，最大震度花蓮縣4級。圖／國家災害防救科技中心提供
清晨6時11分花蓮規模5.4地震，最大震度花蓮縣4級。圖／國家災害防救科技中心提供

清晨6時11分花蓮規模5.4地震，最大震度花蓮縣4級。圖／國家災害防救科技中心提供
清晨6時11分花蓮規模5.4地震，最大震度花蓮縣4級。圖／國家災害防救科技中心提供

地震 氣象局

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