聽新聞
test
0:00 / 0:00

首批150台！家樂福開賣飛利浦桌上型UV-C殺菌燈

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
家樂福率先於桂林店裝設4台吸頂式紫外線UV-C殺菌燈。圖／家樂福提供
家樂福率先於桂林店裝設4台吸頂式紫外線UV-C殺菌燈。圖／家樂福提供

三級警戒持續，在疫情尚未完全消失之前，全民都得持續做好防疫措施。而企業分流上班、學童開始放暑假，全家人待在家相處的時間變長，使得居家消毒更顯重要。疫情期間一上架即被秒殺的的「飛利浦桌上型UV-C殺菌燈」，家樂福領先量販通路7月8日起開賣，首批150台，將於桂林、蘆洲、北投、板橋、中和、經國、青海、彰化、鼎山、屏東等分店開賣，原價3,490元，家樂福特價3,290元。

飛利浦桌上型UV-C殺菌燈可在短短幾分鐘內，有效抑制病毒、細菌、黴菌和孢子，經實驗室測試結果，對任何表面照射飛利浦UV-C燈光源達短短9秒鐘，即可有效降低SARS-CoV-2（引發COVID-19的病毒）感染力，波士頓大學醫學微生物學副教授及其團隊研究更指出，在正確使用飛利浦UV-C紫外光源產品下，可將99.9999%的新型冠狀病毒去活化，有效對空氣、表面和物件進行消毒。UV-C輻射可以破壞細菌、病毒和孢子的DNA和RNA，而且沒有已知的微生物對UV-C有抗藥性。透過計時器定時功能，更可因應房間大小和需求來選擇15、30和45分鐘3個不同長度的照射消毒時間。

UV-C光源以往就經常用於學校、辦公室、賣場商店、大眾運輸等多人接觸的公共區域發揮消毒作用。家樂福也與昕諾飛旗下品牌飛利浦照明合作，率先於桂林店裝設4台吸頂式紫外線UV-C殺菌燈，以及大理店裝設2台壁掛式紫外線UV-C殺菌燈，提升店內防疫規格，之後也會陸續從北部開始拓展到超市與其他量販門市。

飛利浦桌上型UV-C殺菌燈採用全金屬外殼，不易脆化更耐用。記者黃筱晴／攝影
飛利浦桌上型UV-C殺菌燈採用全金屬外殼，不易脆化更耐用。記者黃筱晴／攝影
UV-C紫外線吸頂式空氣消毒燈藉由空氣循環原理，使空間中上層的空氣不斷地進行循環消毒，並確保消毒後的空氣能流通，與下層空氣混合。圖／家樂福提供
UV-C紫外線吸頂式空氣消毒燈藉由空氣循環原理，使空間中上層的空氣不斷地進行循環消毒，並確保消毒後的空氣能流通，與下層空氣混合。圖／家樂福提供
桌上型UV-C消毒燈可放置於家中或小坪數辦公空間，消毒範圍長達3米。圖／家樂福提供
桌上型UV-C消毒燈可放置於家中或小坪數辦公空間，消毒範圍長達3米。圖／家樂福提供
內建3段定時功能，可滿足不同空間大小的消毒需求。圖／家樂福提供
內建3段定時功能，可滿足不同空間大小的消毒需求。圖／家樂福提供

家樂福 紫外線 疫情

延伸閱讀

消毒機動性高 汐止江北里長自組消防戰車

新北公布華儲員工家庭足跡 去過家樂福、全聯、巿場

粉專南屯即時通4青年 自組義勇軍沿街消毒

南投確診男台中投宿5旅館未開趴！家樂福青海店列足跡

相關新聞

疫情讓「自煮人口」瞬間多出300萬！這個食譜網站如何抓住商機讓付費會員成長5成？

疫情前愛料理每月有超過5百萬人次造訪，今年本土疫情爆發後，原本已達到天花板的自煮人口，瞬間多出3百萬人，他們該如何靠懶人食譜這把鑰匙，深化和用戶間的關係。

土雞價跌 恐啟動收購凍存

儘管六月整體雞價上揚，但受雙北家禽市場疫情影響，近期土雞銷售供應排程被打亂，數十萬隻土雞無處去，價格反轉逐漸低迷，中華民...

吃荔枝險失明 醫師：糖友適量

目前是荔枝產季，大陸2名患糖尿病男子，因為吃太多荔枝，差點失明。南投醫院眼科主任何建賢說，糖尿病患者大量吃高糖分食物，會...

短短2小時已連七震 劇烈搖晃讓花蓮人超有感

花蓮今晚不太平靜，從晚間7時24分起，已一連發生七起地震，芮氏規模最大達5.6，震央都在花蓮縣壽豐鄉，花蓮最大震度達5弱...

國際航運價攀升 中華郵政七月起國際郵件附加費再調漲

受到疫情影響，國際航運價格不斷飆漲，中華郵政國際郵件從今年3月8日，開始新增「緊急情況附加費」資費項目，只要遇有緊急情況...

首批150台！家樂福開賣飛利浦桌上型UV-C殺菌燈

三級警戒持續，在疫情尚未完全消失之前，全民都得持續做好防疫措施。而企業分流上班、學童開始放暑假，全家人待在家相處的時間變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。