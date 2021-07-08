首批150台！家樂福開賣飛利浦桌上型UV-C殺菌燈

三級警戒持續，在疫情尚未完全消失之前，全民都得持續做好防疫措施。而企業分流上班、學童開始放暑假，全家人待在家相處的時間變長，使得居家消毒更顯重要。疫情期間一上架即被秒殺的的「飛利浦桌上型UV-C殺菌燈」，家樂福領先量販通路7月8日起開賣，首批150台，將於桂林、蘆洲、北投、板橋、中和、經國、青海、彰化、鼎山、屏東等分店開賣，原價3,490元，家樂福特價3,290元。

飛利浦桌上型UV-C殺菌燈可在短短幾分鐘內，有效抑制病毒、細菌、黴菌和孢子，經實驗室測試結果，對任何表面照射飛利浦UV-C燈光源達短短9秒鐘，即可有效降低SARS-CoV-2（引發COVID-19的病毒）感染力，波士頓大學醫學微生物學副教授及其團隊研究更指出，在正確使用飛利浦UV-C紫外光源產品下，可將99.9999%的新型冠狀病毒去活化，有效對空氣、表面和物件進行消毒。UV-C輻射可以破壞細菌、病毒和孢子的DNA和RNA，而且沒有已知的微生物對UV-C有抗藥性。透過計時器定時功能，更可因應房間大小和需求來選擇15、30和45分鐘3個不同長度的照射消毒時間。