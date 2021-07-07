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今晚短短2小時已連七震 劇烈搖晃讓花蓮人超有感

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
晚間9時38分的地震，芮氏規模4.6瑞，震央在花蓮縣近海，深度約10公里，花蓮震度為4級，南投3級、台中、彰化2級、宜蘭、苗栗、雲林1級。圖／氣象局提供
晚間9時38分的地震，芮氏規模4.6瑞，震央在花蓮縣近海，深度約10公里，花蓮震度為4級，南投3級、台中、彰化2級、宜蘭、苗栗、雲林1級。圖／氣象局提供

花蓮今晚不太平靜，從晚間7時24分起，已一連發生七起地震，芮氏規模最大達5.6，震央都在花蓮縣壽豐鄉，花蓮最大震度達5弱。搖晃劇烈也讓花蓮人覺得「超級有感」，有人直呼好害怕，也有人擔心晚上到底要不要睡覺，會不會睡一睡又地震。

根據氣象局觀測，先是晚間7點24分，發生芮氏規模5.6地震，震央在花蓮縣壽豐鄉，地震深度達7.6公里。花蓮最大震度5弱，南投、台中、彰化3級，宜蘭、台東、桃園、新竹、苗栗、雲林2級，嘉義、台北、高雄、台南1級

隨後晚間7點39分、7時42分、8時26分、8時53分、9時、9時38分，再度發生地震。從7點半左右到9點半左右，短短約2個小時已發生七起地震，除了一開始的地震達芮氏規模5.6外，其餘六起地震，芮氏規模都在3至4左右。

其中晚間9時38分的地震，芮氏規模4.6瑞，震央在花蓮縣近海，深度約10公里，花蓮震度為4級，南投3級、台中、彰化2級、宜蘭、苗栗、雲林1級。

氣象局表示，花東縱谷北段近期確實地震較頻繁，幾乎每個禮拜都有中小型地震，比平均值要高個兩、三成左右，前幾周在這附近就有中小型地震發生，當時只覺得比較頻繁，不過隨今晚發生規模5.7地震，可以確定前幾個禮拜的地震都屬於「前震」，今晚則是「主震」。

氣象局表示，後續餘震很快就會衰減，大家不用太擔心，餘震也不會太大，大概規模4點多，且餘震也不會時序很長時間，大概兩、三天內就會結束。

地震 氣象局 桃園

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