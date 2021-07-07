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「台灣行動」建築展德揭幕 「向台灣學習的時刻到了」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「台灣行動！與社會對話的建築」策展人王俊雄透過錄影在開幕線上典禮中致詞。記者陳宛茜／翻攝
「台灣行動！與社會對話的建築」策展人王俊雄透過錄影在開幕線上典禮中致詞。記者陳宛茜／翻攝

史上規模最大的台灣建築世界巡迴展「台灣行動！與社會對話的建築」，7日於德國慕尼黑建築博物館正式揭幕，展出台灣橫跨20年、逾百件建築作品。該展今晚舉行線上開幕典禮，參展的台灣建築師透過錄影和英文字幕，以國語、台語、客語、日語等語言介紹台灣社會文化與建築理念，展現台灣的多元與包容。

「向台灣學習的時刻到了！(It is time to learn more about Taiwan) 」慕尼黑建築博物館館長Andres Lepik表示，三年前他在丹麥哥本哈根聽到裘振宇關於台灣建築的精彩演講，萌生舉辦台灣建築展的靈感。兩年前他實際探訪台灣，發現台灣建築呈現歐洲建築少見的狀態，其價值足以挑戰歐洲建築許多觀念。他表示，台灣人「開放、溫暖、慷慨」，而此展可以呈現台灣社會與建築之間的緊密關係。他希望透過此展，讓德國的建築師、建築學子與博物館的一般觀眾，都可以深入了解台灣。

「對於台灣建築來說，今天是相當重要的一天！」文化部長李永得也透過錄影致賀，他指出，在德國如此重要的博物館，可以台灣建築為主題策展。展出的台灣建築作品逾百件，每件都充滿「濃濃的台灣味」，展現以人為本的建築精神、體現當代建築的永續思維，讓人們理解建築如何改變社會，並開啟台灣與國際社會對話的機會。

「和社會的對話，是建築最重要的事。」策展人王俊雄表示，「與社會對話」是台灣建築最重要的精神。此一精神可以溯源到準備解嚴的1980年代，解嚴為台灣建築帶來了自由，讓建築師有機會重新思考何為建築。經過探索後，台灣建築師發現為建築最重要的責任是「為社會服務」，此一想法在2000年之後逐步落實。他期許此展不僅讓台灣人更了解建築，還向全世界介紹台灣，「希望大家看完建築後，能夠來到台灣，讓我好好招待。」

展覽由建築師裘振宇、實踐大學建築系副教授王俊雄策劃，分為五大主題展區。「活在宜蘭．做出宜蘭」展示黃聲遠團隊如何運用創造力協助社區建構，並重建在地居民的身分認同與歸屬感。 「營造社區」以地方營造計畫為中心，藉由設計、建築來改善社區，促進永續發展，並推動經濟、平等與社會正義，呈現台灣濃厚的人情味。

「建構建築自主性」展示八組建築專業組織如何因應特定的社會與環境議題來完成作品。「為世界公民而建」 展示謝英俊、陳國洲、裘振宇三位台灣建築師在世界各角落協助人道救援的建築作品，特別聚焦在災後住宅的重建。「新竹再生進行中」展示新竹都市更新計畫，為城市地景注入活水，讓新竹得以轉型及再生。

策展人裘振宇在線上開幕典禮中，引領慕尼黑建築博物館館長Andres Lepik參觀展場。記者陳宛茜／翻攝
策展人裘振宇在線上開幕典禮中，引領慕尼黑建築博物館館長Andres Lepik參觀展場。記者陳宛茜／翻攝
「台灣行動！與社會對話的建築」於德國慕尼黑建築博物館展出台灣橫跨20年、逾百件建築作品。圖為策展人裘振宇。記者陳宛茜／翻攝
「台灣行動！與社會對話的建築」於德國慕尼黑建築博物館展出台灣橫跨20年、逾百件建築作品。圖為策展人裘振宇。記者陳宛茜／翻攝

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