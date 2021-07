「台灣行動」建築展德揭幕 「向台灣學習的時刻到了」

史上規模最大的台灣建築世界巡迴展「台灣行動!與社會對話的建築」,7日於德國慕尼黑建築博物館正式揭幕,展出台灣橫跨20年、逾百件建築作品。該展今晚舉行線上開幕典禮,參展的台灣建築師透過錄影和英文字幕,以國語、台語、客語、日語等語言介紹台灣社會文化與建築理念,展現台灣的多元與包容。

「向台灣學習的時刻到了!(It is time to learn more about Taiwan) 」慕尼黑建築博物館館長Andres Lepik表示,三年前他在丹麥哥本哈根聽到裘振宇關於台灣建築的精彩演講,萌生舉辦台灣建築展的靈感。兩年前他實際探訪台灣,發現台灣建築呈現歐洲建築少見的狀態,其價值足以挑戰歐洲建築許多觀念。他表示,台灣人「開放、溫暖、慷慨」,而此展可以呈現台灣社會與建築之間的緊密關係。他希望透過此展,讓德國的建築師、建築學子與博物館的一般觀眾,都可以深入了解台灣。

「對於台灣建築來說,今天是相當重要的一天!」文化部長李永得也透過錄影致賀,他指出,在德國如此重要的博物館,可以台灣建築為主題策展。展出的台灣建築作品逾百件,每件都充滿「濃濃的台灣味」,展現以人為本的建築精神、體現當代建築的永續思維,讓人們理解建築如何改變社會,並開啟台灣與國際社會對話的機會。

「和社會的對話,是建築最重要的事。」策展人王俊雄表示,「與社會對話」是台灣建築最重要的精神。此一精神可以溯源到準備解嚴的1980年代,解嚴為台灣建築帶來了自由,讓建築師有機會重新思考何為建築。經過探索後,台灣建築師發現為建築最重要的責任是「為社會服務」,此一想法在2000年之後逐步落實。他期許此展不僅讓台灣人更了解建築,還向全世界介紹台灣,「希望大家看完建築後,能夠來到台灣,讓我好好招待。」

展覽由建築師裘振宇、實踐大學建築系副教授王俊雄策劃,分為五大主題展區。「活在宜蘭.做出宜蘭」展示黃聲遠團隊如何運用創造力協助社區建構,並重建在地居民的身分認同與歸屬感。 「營造社區」以地方營造計畫為中心,藉由設計、建築來改善社區,促進永續發展,並推動經濟、平等與社會正義,呈現台灣濃厚的人情味。