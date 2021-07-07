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高捷估到年底短收13億納紓困 賴瑞隆：再不出手很危險

聯合報 / 記者徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
疫情期間，高雄捷運營運重挫，乘車人數大減，呼求政府給予紓困補助。記者王慧瑛／攝影
疫情期間，高雄捷運營運重挫，乘車人數大減，呼求政府給予紓困補助。記者王慧瑛／攝影

高雄捷運通車13年，前幾年好不容易轉虧為盈，受疫情衝擊，運量大減超過9成，上月13日乘車數僅1萬0197人次，創營運以來單日新低。高捷預估，若狀況持續低迷，車票短收到年底預估破12億，加上捷運站內店租等開發事業減損，整體達13億元。高捷去年未被納入紓困對象，今天終獲交通部修法納入紓困對象。

過去上下班時段人潮洶湧的捷運站，5月中旬三級警戒以來，變得冷清、空蕩，假日更慘，基本通勤族沒出門，遊客幾乎歸零，假日車廂幾乎成「蚊子捷運」。

高捷公司指出，近期平日一天剩三萬多人次、假日僅一萬多人次，與疫情前假日廿萬人次、平日十五萬人次相較，運量重挫，學生不上課，部分上班族在家工作，光靠通勤基本盤去支撐是杯水車薪。

「真的慘！」高捷公司表示，從去年初疫情肆虐後，運量直直落，期間一度有好轉，今年5月疫情風暴加劇，運量跌至谷底，若狀況持續低迷不振，車票短收到年底預估會到12億多，加上捷運站內店租等開發事業減損，整體將達13億元。

立委賴瑞隆為高捷發聲，要求交通部重視高捷危機，建議修正紓困辦法，讓高捷也能得到紓困補助。他說，高捷營運嚴重受創，運量減少95％，幾乎賠掉半個資本額，「政府再不出手，營運很危險」。雖然今年預算已編列，但若不爭取納入根本連補助機會都沒有，第一階段先爭取納入紓困對象，給予防疫物資協助，未來若有結餘款或追加預算可直接納入紓困。

賴瑞隆指出，目前有捷運建設城市包含台北市、新北市、桃園市、台中市，都是由全額官股成立的公營事業辦理，從交通部角度，公營事業是政府為民眾提供服務，因此未納入針對民間企業的紓困措施。賴強調，高捷並非公營事業，它股權結構與其他幾個捷運公司不一樣，政府直接持股僅國發基金13.84%、退輔會4.62%，合計18.46%，依法屬民營事業，應符合政府紓困條件。

運量嚴重下滑後，高捷假日離峰班距由原先10分鐘改為15分鐘，末班車時間從深夜12點四個端點站對開，改成11點發車，若運量持續在谷底，將縮減非必要人力。

疫情期間，高雄捷運營運重挫，乘車人數大減，呼求政府給予紓困補助。記者王慧瑛／攝影
疫情期間，高雄捷運營運重挫，乘車人數大減，呼求政府給予紓困補助。記者王慧瑛／攝影

高捷 捷運 疫情

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