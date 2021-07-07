高捷首納交部紓困補助獨漏他縣捷運 學者批欠缺一致性

新冠肺炎疫情爆發迄今超過一年，隨著三級警戒將近兩個月，各縣市捷運運量大跌，像是高捷就掉了九成運量，紛紛尋求紓困。交通部近日拍板，將高雄捷運納入紓困中，補助防疫物資。不過有交通專家直言，其他捷運公司沒被納入，恐怕掀起爭議，交通部做法欠缺一致性。

交通部表示，目前紓困條例基本上都是針對民營公司，軌道單位先前只有高鐵被納入，然而，高捷是全台唯一民營的大眾捷運公司，已修訂紓困辦法，將其納入補助名單中。

交通部說，目前定調補助高捷防疫物資，主要針對清消作業，基本上是實報實銷，但金額還未確定，會先納進來。已於上周五報行政院等待核定，程序都還在走。

至於台北捷運、台中捷運、桃園捷運等，交通部強調，因為是公家公司，主管機關為縣市政府，若有必要可透過縣市政府衛生主管單位予以協助。

消基會交通委員會召集人李克聰直言，政府目前對大眾運輸紓困補助介面很不一致，明明都影響甚鉅，卻領到不一樣的補助，連打疫苗順序都有落差。

因此他呼籲，政府不要分公營、民營，整體的紓困補助都要一致，防疫物資也好，司機補助或是營運補貼也好，只要營運困難時期，對待交通單位都要公平。