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一晚連三震花蓮人恐慌 氣象局：兩三天內可能還有餘震

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一晚連三震花蓮人恐慌 氣象局：兩三天內可能還有餘震

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
東台灣今晚不太平靜，晚間7時廿四分起，已一連三起地震，震央都位在花蓮縣壽豐鄉，地震規模為5.4至3.4不等。圖／氣象局提供
東台灣今晚不太平靜，晚間7時廿四分起，已一連三起地震，震央都位在花蓮縣壽豐鄉，地震規模為5.4至3.4不等。圖／氣象局提供

東台灣今晚不太平靜，晚間7時廿四分起，已一連三起地震，震央都位在花蓮縣壽豐鄉，地震規模為5.4至3.4不等，引發不少花蓮民眾恐慌，直呼「好晃」、「搖得好厲害」，甚至還有民眾在家中用餐到一半，差一點要戴起口罩奪門而出。

根據氣象局觀測，先是晚間7點24分，晚間7點24分發生芮氏規模5.6地震，震央在花蓮縣壽豐鄉，地震深度達7.6公里。花蓮最大震度5弱，南投、台中、彰化3級，宜蘭、台東、桃園、新竹、苗栗、雲林2級，嘉義、台北、高雄、台南1級

隨後晚間7點39分，再度發生芮氏規模4.1地震，震央同樣在花蓮縣壽豐鄉，地震深度達9.7公里，花蓮縣最大震度3級，南投縣1級。

接著晚間7點42分，則又再發生芮氏規模3.4地震，震央同樣在花蓮縣壽豐鄉，地震深度達7.9公里，花蓮縣最大震度3級。

對於花蓮今晚一連三起地震，氣象局表示，花東縱谷北段為歐亞、菲律賓海板塊交界處，在這裡有一個轉折點，有些破碎的岩層，因此這邊的地震頻率相當多，從四月到現在已發生過多起大小規模5的地震。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，花東縱谷北段因為板塊擠壓的緣故，海板塊準備要隱沒在陸板塊的地方，所以地層扭曲得很厲害，有很多破碎帶，因此東台灣的地震本來就比較多。

不過陳國昌也說，花東縱谷北段近期確實地震較頻繁，幾乎每個禮拜都有中小型地震，比平均值要高個兩、三成左右，前幾周在這附近就有中小型地震發生，當時只覺得比較頻繁，不過隨今晚發生規模5.7地震，可以確定前幾個禮拜的地震都屬於「前震」，今晚則是「主震」。

陳國昌表示，後續餘震很快就會衰減，大家不用太擔心，餘震也不會太大，大概規模4點多，且餘震也不會持續很長時間，大概兩、三天內就會結束。

地震 板塊 氣象局

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