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國際航運價攀升 中華郵政七月起國際郵件附加費再調漲

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
根據中華郵政最新公告，七月起，總計18國的國際郵件需加收緊急情況附加費，其中又以波蘭的附加費最高，每公斤120元。圖／報系資料照
根據中華郵政最新公告，七月起，總計18國的國際郵件需加收緊急情況附加費，其中又以波蘭的附加費最高，每公斤120元。圖／報系資料照

受到疫情影響，國際航運價格不斷飆漲，中華郵政國際郵件從今年3月8日，開始新增「緊急情況附加費」資費項目，只要遇有緊急情況（如疫情）影響，導致航運價格激增，就加收費用。三月公告以來，不少國家的郵資緊急情況附加費一路累加，加收費用的國家也不斷在增長，以美國為例，3月公告時，每公斤資費加收僅93元，如今已要加收101元；加收費用的國家也從原本的12國，增加到18國。

中華郵政直言，國際航運的費用疫情前後差很大，如果是根據最原先的契約，疫情後運費起碼漲了3至4倍，且有一直在飆升的趨勢，所以才會數度調整緊急情況附加費。

根據中華郵政最新公告，七月起，總計18國的國際郵件需加收緊急情況附加費，其中又以波蘭的附加費最高，每公斤120元；至於美國、加拿大則每公斤收費101元、119元不等。此外，柬埔寨、新加坡、紐西蘭則是新增要收費，每公斤收費65元至87元不等。

中華郵政表示，國際郵件所收的資費，除了要付國內端的作業成本外，還有寄達國郵政的終端費，以及中間的航空運地也要付費給航空公司，但從去年開始，受到疫情影響，航空運費不斷在攀升，因此新增緊急情況附加費，並視市場狀況作微調。

根據中華郵政最新公告，七月起，總計18國的國際郵件需加收緊急情況附加費，其中又以波蘭的附加費最高，每公斤120元。圖／中華郵政提供
根據中華郵政最新公告，七月起，總計18國的國際郵件需加收緊急情況附加費，其中又以波蘭的附加費最高，每公斤120元。圖／中華郵政提供

疫情 中華郵政 紐西蘭

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