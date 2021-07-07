洗澡後別急著穿內褲 她一試大喊：真的太爽

自從全台三級警戒，民眾紛紛居家辦公、遠距教學後，不必急著趕出門上班上學，一人獨自在家可以開心做自己。一名女網友表示因為防疫宅在家，索性嘗試洗澡後不馬上穿內褲，想不到獲得許多好處，讓她試過之後再也回不去。

一名女網友在「Dcard」發文，她提到以往洗完澡後就立刻穿上內褲，結果不僅私處分泌物多、甚至三不五時就會長痘痘。這次因為三級警戒都一個人在家，原PO索性洗澡後先不穿內褲、讓私處「自然風乾」，直到睡前才穿上內褲。

想不到這招「自然風乾」效果顯著，原PO表示，開始用這方法後私處就沒有分泌物，即使穿整天內褲也十分乾淨，洗衣服時再也不用死命搓洗黏到內褲上的分泌物，讓她直呼「真的太爽了」、「推薦大家都去試試看，真的好讚」。

貼文曝光後引起網友熱烈回應，「我都用吹風機吹乾再穿內褲」、「我都用衛生紙擦完才會穿內褲」、「推四角褲又舒服」、「我都穿四角褲，直接穿著睡覺也不怕曝光」、「我也是洗完澡不穿內褲，發現新大陸般的舒服」。