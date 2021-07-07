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全國一半飛魚卵卸貨漁港在北海岸 收草蓆取卵友善漁法

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
全國一半飛魚卵卸貨漁港在北海岸，出海要掛飛魚卵旗幟。圖／新北市漁業處提供
全國一半飛魚卵卸貨漁港在北海岸，出海要掛飛魚卵旗幟。圖／新北市漁業處提供

今年飛魚卵漁業漁期5月15日開始至7月31日為止，漁船捕得飛魚卵後須於指定漁港卸貨，目前全國共有8處指定卸貨漁港，其中4處位新北市，分別為萬里區野柳、萬里漁港及金山區磺港、石門區富基漁港，飛魚卵友善漁法落實申報。

有別於烏魚子抓魚取卵的方式，飛魚卵採捕利用飛魚產卵於海藻的習性，以草蓆讓飛魚誤以為是海藻而在上面產卵，漁民再回收草蓆取得魚卵，屬較為生態友善的漁法。

新北市漁業處今天表示，新北市今年度經核准兼營採捕飛魚卵漁船有8艘，請相關漁船出海捕撈飛魚卵時須確實懸掛飛魚卵旗幟，作業後於指定漁港卸貨，並確實填報漁撈日誌及向漁會申報卸魚聲明，以利後續統計分析相關資料，並有效掌握飛魚卵漁業資源，請漁民應確實遵守兼營飛魚卵漁業之管理及應遵行事項。

飛魚卵須於指定漁港卸貨，全國共8處漁港，新北4處占一半，提供漁民朋友多處卸貨地點的選擇，作業用草蓆應攜回陸上處理，切勿隨意丟棄海中。

今年飛魚卵漁業漁期預計7月31日結束，總容許漁獲量為300公噸，與往年不同的是，今年度增列每船個別配額管理機制，每船個別配額為2公噸，當漁船漁獲量達所分配額度80%時，漁船設籍新北市的漁業人得透過新北市政府向漁業署申請增加配額，漁業署得視該漁船作業實況，增加2公噸配額，並以一次為限。

全國一半飛魚卵卸貨漁港在北海岸，出海要掛飛魚卵旗幟。圖／新北市漁業處提供
全國一半飛魚卵卸貨漁港在北海岸，出海要掛飛魚卵旗幟。圖／新北市漁業處提供

漁民 萬里

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