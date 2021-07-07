全國一半飛魚卵卸貨漁港在北海岸 收草蓆取卵友善漁法

今年飛魚卵漁業漁期5月15日開始至7月31日為止，漁船捕得飛魚卵後須於指定漁港卸貨，目前全國共有8處指定卸貨漁港，其中4處位新北市，分別為萬里區野柳、萬里漁港及金山區磺港、石門區富基漁港，飛魚卵友善漁法落實申報。

有別於烏魚子抓魚取卵的方式，飛魚卵採捕利用飛魚產卵於海藻的習性，以草蓆讓飛魚誤以為是海藻而在上面產卵，漁民再回收草蓆取得魚卵，屬較為生態友善的漁法。

新北市漁業處今天表示，新北市今年度經核准兼營採捕飛魚卵漁船有8艘，請相關漁船出海捕撈飛魚卵時須確實懸掛飛魚卵旗幟，作業後於指定漁港卸貨，並確實填報漁撈日誌及向漁會申報卸魚聲明，以利後續統計分析相關資料，並有效掌握飛魚卵漁業資源，請漁民應確實遵守兼營飛魚卵漁業之管理及應遵行事項。

飛魚卵須於指定漁港卸貨，全國共8處漁港，新北4處占一半，提供漁民朋友多處卸貨地點的選擇，作業用草蓆應攜回陸上處理，切勿隨意丟棄海中。