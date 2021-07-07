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吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑要注意攝取量

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

目前是荔枝產季，大陸2名患糖尿病男子，因為吃太多荔枝，差點失明。南投醫院眼科主任何建賢說，糖尿病患者大量吃高糖分食物，會引起血糖急遽升降，水晶體因為滲透壓改變，造成屈光度數急遽的變化，這時候就會看不清楚東西，提醒糖尿病友一定要控制好血糖。

南投醫院營養師黃淑敏說，水果中的果糖很容易被身體吸收，100公克荔枝含糖量大約15公克，若是無節制的食用，容易使血糖快速上升，血糖高容易引起大小血管病變。

大血管疾病主要是冠狀動脈、腦血管及周邊血管循環不良；小血管疾病則包括神經病變、視網膜病變及腎病變。糖尿病患大量吃進高糖食物，很容易引起視網膜病變。因為血管阻塞或結構變異，視網膜表面產生不正常的新生血管，這些新生血管較脆弱，一旦破裂會造成眼內玻璃體大量出血等嚴重併發症。

黃淑敏說，荔枝口感香甜，但100公克荔枝熱量大約有60至70大卡，含糖量有14至15公克。因含糖量高，食用過多會導致血糖上升，過多的糖分也會轉換成脂肪而導致血脂或體重增加，有高血糖患者建議每日水果不要超過2個拳頭大小的量。

糖尿病 患者 脂肪

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