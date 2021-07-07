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台鐵全新城際列車確定7月30日抵台 目標12月投入營運

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵新購得的EMU3000型城際電聯車，首批兩編，日前新車實體首度曝光。圖／擷取自PTT
台鐵新購得的EMU3000型城際電聯車，首批兩編，日前新車實體首度曝光。圖／擷取自PTT

新的城際列車要來了。台鐵近期才迎接全新EMU900型區間車，7月底又要迎接全新EMU3000型城際電聯車。台鐵局今天說，預計7月30日送抵花蓮港，預計12月會有2個編組投入營運。

日前該城際列車的實體才在網路上首度曝光。有網友在PTT上分享EMU3000的情報，指有日本網友在Google地圖貼了EMU3000型城際電聯車的照片，黑白相間的外觀，辨識感十足，讓鐵道迷相當期待。

台鐵局說，採購EMU3000型城際列車600輛案，第1批第1編預定7月30日抵花蓮港卸船，為應後續車輛測試需要及配合國內防疫規定，原廠日本日立公司派遣35位領導幹部及工程人員，在交通部、衛福部及台鐵局的協助下，第1批9人已於5日抵台，住進防疫旅館，遵守隔離14天，自主健康管理7天規定，其餘人員會陸續抵台，預計7月30日前所有人員可完成防疫規定並投入卸船及後續測試工作。

台鐵說，第2編表定8月底抵台，今年度原先預計交7編，並於年底測試完4編，第5編明年1月前測試完。按照台鐵規畫，今年12月可以投入2編營運，元旦可以有3編，明年春節可以投入5編。

台鐵說，未來全台鐵路路線都會有他的足跡，包括北迴線、宜蘭縣、花東線、台東縣、南迴線、西部幹線等都有，當然占比最大的還是東部、南迴線，其中南迴線將百分之百使用城際列車。

台鐵局EMU3000新城際列車預計7月30日抵台交車，目標12月中投入營運。圖／台鐵局提供
台鐵局EMU3000新城際列車預計7月30日抵台交車，目標12月中投入營運。圖／台鐵局提供

台鐵 南迴線

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