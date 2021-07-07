屏東Delta群聚 枋寮醫院最快11日後可恢復營運

指揮中心指揮官陳時中公布，屏東Delta群聚今天未新增病例，667名居家隔離採檢皆為陰性：另外傳出疫情的枋寮醫院將於10日及11日進行第三次全院篩檢，全數陰性將恢復營運。

屏東新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）Delta印度變異株群聚，第一時間啟動枋山、枋寮、市場三大專案，總計篩檢1萬4163人。該起屏東縣枋山鄉計程車司機群聚案截至目前累積17名確診者，包含白牌司機、親友、乘客、秘魯返台祖孫、鄰居祖孫。

屏東出現最早在印度發現的Delta變種病毒群聚，為此展開圍堵。陳時中今天下午記者會中說明，屏東枋山、枋寮社區篩檢無新增病例。由於屏東Delta群聚確診者足跡包含枋寮醫院，各界擔心發生院內感染，截至今天醫院內匡列隔離者全院採檢皆為陰性，考慮恢復部分門診。

陳時中說，枋寮醫院營運管理措施規劃，第一階段先恢復急診，已於3日再次採檢301名急診工作人員，結果全數陰性，即恢復急診醫療服務；第二階段則恢復部分門診，於3日至5日進行第二次全院篩檢，已全數陰性，所以現在恢復部分門診醫療服務，但門診仍須降載。

陳時中說，第三階段才是恢復營運，目前規劃於10日至11日進行第三次全院篩檢，若仍然可以達到全數陰性目標，即可恢復正常營運。換句話說，枋寮醫院最快11日後可恢復營運。