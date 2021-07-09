從社區出發！不只是烘焙店 火頭工的麵包抓住在地人的心

微型社區烘焙坊 社區烘焙坊的定位

我的麵包店「阿段烘焙」創立於1999年11月21日，已經走過21個年頭，一路走來始終謹守著社區形態的烘焙坊。2018年我萌念退休，但懸念著長久支持我們的客人，當時曾打算讓年輕夥伴傳承下去，然而我們忽略了傳承的本質，傳承不一定是實體的延續，屬於物質的部分終究要回歸到成住壞空的循環；傳承是理念的銜接，和實體的延續沒有邏輯上的充分或必要的關聯性。如果理念沒有傳承，實體的延續是沒有意義的，也不可能成功。我們經歷了一年半痛苦的嘗試之後，終於決定放棄。於是我開始思考微型社區烘焙坊的定位，並釐清許多觀念。

1. 社區烘焙坊的定義︰

社區烘焙坊不只是麵包店，老闆也不只是烘焙師傅。如果把烘焙兩個字改成「社區工作坊」，就能更清楚看見主角是「社區」，「工作坊」可以是烘焙坊也可以是雜貨店，甚至是一家理髮廳。舉凡用職人的態度與社區分享，共同創造社區文化，就是「社區工作坊」，而以麵包和蛋糕為本體的就是「社區烘焙坊」。

2. 社區烘焙坊以麵包和蛋糕為本體：

成立社區烘焙坊時，我們只想以麵包和蛋糕作為橋梁，提供我們自己想吃的食物給客人，生活過得去就好了，並沒有什麼雄心壯志。所以店面裝潢、宣傳文宣、燈光布置⋯⋯都選擇簡單、實用，相關投資越少越好；人力精簡，不要在店面營運之前就負債纍纍，以免有金錢壓力後難以維持初心。我們把所有的力量都用在材料選擇、製程研發、交流學習、參觀旅行，三年前那次失敗的經驗之後，我將管理和生產流程也納入研究範圍。幸而我在研究所是學管理的，懂一些皮毛，於是這兩年我們發展出一套針對社區烘焙坊彈性生產、行銷和財務管理有效的管理方式。

3. 分享代替行銷：

二十年來，阿段烘焙沒有印發過一張型錄或是文宣，包裝除了必要之外，其他部分盡可能減少。我們和客人之間交流分享，客人很清楚我們用的材料和製程，時間久了就像朋友一樣。

土耳其系教授分享土耳其美食。 圖／聯經提供

4. 結合社區資源成為社區交流的平台：

阿段烘焙位於遠離市中心的木柵文教區，附近多所學校，許多學者和政界、媒體人士住在此地。光顧過本店的客人可說是臥虎藏龍，但我們之間的交集都是麵包和蛋糕，往往看到電視節目或新聞報導時，才赫然發現原來這位穿著樸實的客人竟然是某某名人。曾在國外住過的客人可能是「意見領袖」，他們在飲食上較能接受歐式風格，二十年下來，這些客人大多都變成了朋友，很認同我們分享的理念，我們就把店面提供給需要的人做為交流平台。例如邀請來自土耳其的教授和社區朋友分享土耳其的文化和美食，邀請過動兒協會發起人與社區遇到相同問題的朋友分享心得；偶爾還有藝文演出，例如來自英國的手風琴演奏、來自法國舞者的現場即興舞蹈、日本和簫演奏⋯⋯說不完的溫馨故事。阿段烘焙成功地成為社區交流的平台。

5. 參與社群活動：

社區工作坊必須自給自足才有能力成為社區的平台，而社區工作坊的存活必是來自於在地人的支持，當社區烘焙坊行有餘力時就可以開始回饋社區。這些年來阿段烘焙參與了很多社區公益活動，以及大大小小的義賣活動。

與亞利桑那州教授Professor Matthew Mars、烘焙師傅Chef Don Guerra交流。 圖／聯經提供

6. 國際交流：

出國參觀學習，邀請國際知名麵包師傅來台交流。

《與酵母共舞》。圖／聯經提供

7. 做為同業交流的平台：

同業之間不是競爭對手，而是共同成長的夥伴，相互交流，擴大市場規模。我從完全不懂麵包直到今天，得到很多業界朋友的協助，記得我準備蓋第一座柴燒窯時，拜訪了很多窯烤前輩，從他們的經驗分享中學習到很多深奧的技術，真心感謝！後來我們也以這樣的模式和許許多多業界的朋友進行交流，相互學習。

(本文摘錄自《與酵母共舞》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)