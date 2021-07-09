揭開料理神奇魔法！省時間顧健康 食物這樣煮才好吃

食物安全、保存是自煮在家期間的重要大事

身為食品科學博士候選人的作者，因為喜愛食物，進而開始研究食物背後的科學原理。他發現，就算不會煮菜，但只要能控制溫度、濕度、酸度、鹽分等，就能神奇地改變料理呈現的風味。因此他決定將這些有趣且實用的知識集結成書，分享給大家。

│A│原則上，建議立即放進冰箱，避免細菌孳生。

科學原理

一般認為食物應該冷卻後再放進冰箱，背後的道理是，熱食放進冰箱會降低冰箱內部的溫度，讓其他食物暴露於細菌「危險帶」風險下。但現在的冰箱內建可偵測溫度變化的恆溫裝置，可快速適應熱食流出的熱流，冰箱內的空氣循環量，也會減少熱食影響周遭其他食物的可能性。相較之下，將熱食靜置在室溫下，細菌在攝氏5度至60度間可以快速繁殖，每20分鐘細菌數就會翻倍成長，短短幾小時內，細菌數就會變得相當龐大。

你可以這樣做

熱食最好立即放進冰箱，避免細菌生長。或是分裝進更小的保鮮盒內，幫助食物更快冷卻。

作者建議，熱食最好立即放進冰箱，避免細菌生長，或是分裝進更小的保鮮盒內，幫助食物更快冷卻。圖片來源/ingimage

C7食品安全、保存 -Q117吃生蛋安全嗎？

│ A │ 看情況，因為裂開、破損或帶髒汙的蛋，可能藏有沙門氏菌。

科學原理

生蛋通常與沙門氏菌有關，因為雞帶有這種菌，會在蛋殼形成前傳到雞蛋內部。沙門氏菌也會因接觸禽類糞便而附著於蛋殼上。當然，不是所有生蛋都有沙門氏菌，只是無法知道某顆蛋是否帶菌。經殺菌過的生蛋，其帶有的活性沙門氏菌較少，生食較安全。裂開、破損或帶髒汙的蛋，較可能藏有沙門氏菌。生蛋上的沙門氏菌，可能會對孩童、年長者及免疫力較低者造成較大威脅。

你可以這樣做

如果想盡可能減少沙門氏菌的威脅，在自製美乃滋、韃靼牛排時，請選用殺菌後的生蛋。類似的餐點還有荷蘭醬，不過其中的蛋已被加熱至攝氏71度，這個溫度足以殺死沙門氏菌。需特別留意的是，在食用蛋前洗淨蛋殼，無法去除沙門氏菌。

C7食品安全、保存 -Q120雞肉和火雞肉烹煮前，要先清洗嗎？

│ A │ 原則上不用，因清洗時也可能讓汙水碰到食物。

科學原理

禽肉表面是潛在的細菌繁殖地，像是曲桿菌類、沙門氏菌等，可能會導致生病。如果清洗禽肉，水槽中飛濺的汙水也可能與其他食物交叉感染。如果沒有仔細清洗，細菌可能會在食物或餐具的表面停留或大量繁殖。不過，以鹽水浸泡雞肉及火雞肉，可以減緩表面病原體的生長速度。但如果你將鹽水沖洗掉，病原體數量又會再次上升。

你可以這樣做

如果可以，拆開雞肉及火雞肉的包裝後，應該直接放上砧板處理，再用煎鍋或烤盤料理，沖洗不當只會增加細菌汙染的機會。

C7食品安全、保存 -Q134炸過或煮過的油，可以再使用嗎？

│ A │ 可以，但要過濾且冷藏保存。

科學原理

如果煮過的油有適當過濾及儲存，就可以再次使用。但是，重複使用的油遇上含水食物，會產出適合肉毒桿菌生存的環境，因為油有困住水滴的能力，也會在其周圍製造無氧環境。

美國農業部建議，炸過且未過濾的油，應於使用後一至兩天內丟棄；這種情況下，重新加熱該油可以殺死細菌，但不一定能破壞肉毒桿菌製造出的毒素。重複使用油可能產生的另一個問題是，經多次加熱的油一旦接觸空氣會更容易氧化。氧化會產出苦味及輕微毒素化合物，可能影響人體。因此，味道變了的油千萬別再使用。

你可以這樣做

如果你想重複使用炸過的油，可以在油冷卻後用細孔過濾器過濾，去除食物殘渣後置於冰箱冷藏，減緩任何潛在有毒細菌的生長。採用上述方式冷藏用過的油，保存期可達一個月。

C7食品安全、保存 -Q150解凍肉品最好的方法是放在檯面上、冰箱裡還是流動水中？

│A│建議在使用前，放進冰箱冷藏室內解凍。

科學原理

在攝氏4度至60度間，是微生物會快速激增的危險區。美國農業部建議肉品應置於攝氏4度以下，以確保沒有細菌，保持溫度的最好方法就是將冷凍肉放在冷藏室，直至完全解凍。如此一來，肉的溫度就不會降至容易孳生細菌的溫度範圍。

《原來，食物這樣煮才好吃！》。圖／聯經提供

肉放在桌上或置於流動水中解凍時，解凍得並不均勻，當肉外部已經從周遭吸取熱能變熱，中心可能還是結凍狀態，就有可能產生細菌。大多數情況下，如果肉置於危險區內較冷的溫度區，造成腐壞或致病細菌的機率會比較低。但是，如果肉抵達零售店販售前的運輸過程中，沒有妥善處理及儲存，細菌就有可能激增。

你可以這樣做

如果想安全地解凍肉類，建議在使用前一天或更久前，就把冷凍肉放進冷藏室。每2.3 公斤肉需要的解凍時間是36 小時，即使是少量肉也需要一整天時間解凍，而牛排、牛絞肉、雞胸及牛肉塊，則需要24 至48 小時才能完全解凍。

(本文摘錄自《原來，食物這樣煮才好吃！》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)