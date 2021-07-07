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汽燃費繳納延至8月底 繳費抽獎活動也延後

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
公路總局表示，今年度的自用汽機車汽燃費繳納期限，由原110年7月31日，展延至8月31日。車輛示意圖。本報資料照片
公路總局表示，今年度的自用汽機車汽燃費繳納期限，由原110年7月31日，展延至8月31日。車輛示意圖。本報資料照片

儘管國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，不過為了避免民眾集中臨櫃繳納而產生群聚感染風險，公路總局延長110年度自用汽機車的汽燃費開徵繳納期間至今年8月31日；此外，110年鼓勵繳納汽燃費活動截止日期及抽獎日期也隨之順延。

公路總局表示，原定今年8月底針對「7月15日前申辦金融機構轉帳代繳汽燃費並扣款成功」、「5月20日前申辦汽燃費電子繳款單並於汽燃費開徵期內繳清本年度汽燃費」及「7月31日前透過監理服務App或監理服務網繳清本年度汽燃費」等3類車主辦理第2波抽獎，因配合110年度自用汽機車之汽燃費開徵繳納期間至8月31日止，前述活動截止及抽獎日期均配合延後。

詳細內容可向各地監理所（站）或上公路總局網站查詢。

新冠肺炎 疫情 車主

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