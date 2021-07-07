聽新聞
test
0:00 / 0:00
汽燃費繳納延至8月底 繳費抽獎活動也延後
儘管國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，不過為了避免民眾集中臨櫃繳納而產生群聚感染風險，公路總局延長110年度自用汽機車的汽燃費開徵繳納期間至今年8月31日；此外，110年鼓勵繳納汽燃費活動截止日期及抽獎日期也隨之順延。
公路總局表示，原定今年8月底針對「7月15日前申辦金融機構轉帳代繳汽燃費並扣款成功」、「5月20日前申辦汽燃費電子繳款單並於汽燃費開徵期內繳清本年度汽燃費」及「7月31日前透過監理服務App或監理服務網繳清本年度汽燃費」等3類車主辦理第2波抽獎，因配合110年度自用汽機車之汽燃費開徵繳納期間至8月31日止，前述活動截止及抽獎日期均配合延後。
詳細內容可向各地監理所（站）或上公路總局網站查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言