隕石劃過東海岸為何閃爆 中大鹿林天文台記錄探究

台灣天空今天凌晨約0點2分，出現一顆隕石由11點鐘的方向往5點鐘方向劃過天際，宜蘭、花蓮到台東成功空曠的地方，幾乎都可以看見近1分鐘隕石閃亮的過程。

中央大學鹿林天文台表示，隕石大致從天文臺北方天空到東方，研判在東北東方落下，是不是靠近玉山北北峰還要再確認。另外，隕石大小比一般流星大，因流星體結構有空洞縫隙，前方高壓空氣灌入縫隙中會使流星體裂解，再穿過大氣層時可能與大氣層摩擦產生熱量以及光線，在流星（隕石）燃燒殆盡時有時候會有音爆。

過去有沒有比這次更亮的紀錄？鹿林天文台說明，這顆流星體可能比其他火流星還要來得大些，造成不只一次的閃爆現象，今年2月初也觀測到火流星，量度也很清楚，因為目前還未調查今天凌晨這顆流星亮度，無法和過去觀測的隕石（流星）比較，不確定是否更亮。

中央大學在南投的鹿林天文台錄下隕石劃過的畫面，凌晨把影像公布在天文台的粉絲團，1分鐘的影片可以看見隕石進入影像到消失的過程，約47秒，中間閃爆至少4次，最後一次消失在畫面前最亮，天文台附近的房子也隕石閃爆照得像白天一樣明亮。

網友在天文鹿林天文台粉團留言，說花蓮、台東也有看到畫面，也感謝鹿林天文台錄下難得影像，中央氣象局長鄭明典也按讚。網友在其他粉團留言除了驚嘆「好美」，也有人馬上想到電影情節說「博派金剛」、「鋼鐵人」來了，還有人懷疑「衛星掉下來了啦」，也有人留言正經地希望提供拍攝的地點，希望找出隕石掉落的位置。