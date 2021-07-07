病弱大樹藏倒塌傷人風險 屏東縣請樹專家總體檢

大樹是城市之肺也是社區的共同記憶，但很多病弱危木外觀難辨，為避免公共場域大樹無預警倒伏的公共安全風險，屏東縣政府本月起委託屏東科技大學森林系副教授陳建璋研究團隊，對縣內校園、都會區公園綠地及屏東市勝利星村園區等重要場域樹木展開全面體檢，以非破壞性數位科學儀器逐一檢測，對有傾倒危險性的大樹，即予隔離管制和警示，染病大樹也評估治療的可能性。

縣長潘孟安說，樹木的健康狀態是動態且不斷變化的，除了提早對檢測已達危木等級的樹木，進行預防性的伐除，也表示現階段通過健檢的樹木，並不代表後續就不會產生危險，因此，後續除了請縣府土地管理單位經常性的巡察外，也將盤點全縣樹木的種類、數量、大小及風險程度，進行周期性的監測，以維持綠化景觀，守護縣民及遊客的生命財產安全。

「1棵直徑30公分的樹木，倒下時約產生6噸的重力！」陳建璋說，大樹根系是否被人工物破壞、染上褐根病致健康不良，或受真菌侵蝕致內部腐朽空洞，外觀難辨，團隊先以目視評估法針對樹木做初步判別，對有風險疑慮的樹木，在不損壞樹木完整性與最終使用性前提下，透過外觀判釋或以科技儀器檢測樹木的物理、機械特性與品質狀況等內部構造，對樹木的傷害極小。