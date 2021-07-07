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全台血庫量剩5.1天 前護理師號召捐血換美食

中央社 / 台北7日電

3級疫情警戒持續，民眾不敢外出捐血，全台最新血液庫存量僅夠用5.1天，但近期血庫存量不穩定，前護理師推「捐血換美食」公益美食祭活動，希望以美味餐點吸引民眾挽袖捐血。

曾擔任多年護理師工作的部落客「爆肝護士」洪毓涵是「公益美食祭」活動召集人，她看到近期血庫告急消息頻傳，了解臨床上10袋血可能只夠維持一天生命，決定推出此公益活動，時間為7月16日至8月4日，目前已吸引超過八十家餐飲業者主動響應，甚至有百貨業者願意無償租借場地，讓捐血車免費停放。

血液安全庫存量為7至10天，4至7日是偏低，4日以下為急缺。據血液基金會統計，全台血庫只夠用5.1天，各血型中AB型只夠用4.6天，O型及A型剩5天存量，B型有5.5天。台北及新竹地區血液庫存都不足5天，分別只能撐4.3天及4.8天，台中、台南及高雄血庫分別剩5.6天、6天及5.3天。

最缺的台北地區血庫，AB型最缺僅剩3.1天，A型4.1天、O型剩4.2天、B型5.2天；第二缺的新竹地區一樣是AB型血缺得最嚴重、僅能再撐3.2天，其次依序為A型3.7天、O型3.7天，B型血庫存正常，能用7.3天；第三缺的高雄B型5.1天、O型血及AB型都剩5.2天、A型5.6天。

血液基金會業務處處長洪英聖表示，雖然捐血人有回歸趨勢，但僅提升回到7、8成，並未恢復到這波新冠肺炎本土疫情前的正常狀況。比較讓人擔心的是捐血人還沒完全回歸，各醫院的常規手術卻逐步恢復，用血量已恢復本土疫情發生前的8、9成，所以血液庫存量仍然不夠。

雖然血液基金會的口號是「捐血一袋救人一命」，但洪英聖說，開刀手術、需緊急用血的患者往往需要使用的血不只一袋，呼籲民眾定期捐血，讓血庫存量充足。

洪英聖提醒，若是接種AZ等新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）腺病毒疫苗，需要暫緩14天才能捐血；如果接種的是莫德納等mRNA疫苗則沒有限制，接種完就能捐血。民眾可以趁著現階段多是接種莫德納疫苗，恢復定期捐血習慣。

捐血 新冠肺炎 莫德納疫苗

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