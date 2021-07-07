台東東管處監視影像也錄下「火流星」 民眾：太美了

台灣東部天空今天凌晨出現超大火流星，從宜蘭、花蓮，甚至台東都發現這顆火流星，東部海岸國家風景區管理處設置的即時監視影像也錄下過程。民眾看到畫面都說：「太美了」。

東管處長林維玲表示，今天早上檢查設置的4支即時監視影像，石梯坪監視器拍到相當完整的畫面，這顆火流星在凌晨3點33分出現影像中，與大氣摩擦產生的火光亮到實在很震撼。

東海岸石梯坪監視器這顆火流星在凌晨3分33秒出現，一開始從鏡頭左上方出現，隨即光體不斷閃爍，然後愈變愈亮，幾乎把整個海空給照亮，和白天沒有兩樣，最後消失海平面上。