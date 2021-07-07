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台東東管處監視影像也錄下「火流星」 民眾：太美了

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台灣東部天空今天凌晨出現超大火流星，從宜蘭、花蓮，甚至台東都發現這顆火流星，東部海岸國家風景區管理處設置的即時監視影像也錄下過程。圖／東管處提供
台灣東部天空今天凌晨出現超大火流星，從宜蘭、花蓮，甚至台東都發現這顆火流星，東部海岸國家風景區管理處設置的即時監視影像也錄下過程。圖／東管處提供

台灣東部天空今天凌晨出現超大火流星，從宜蘭、花蓮，甚至台東都發現這顆火流星，東部海岸國家風景區管理處設置的即時監視影像也錄下過程。民眾看到畫面都說：「太美了」。

東管處長林維玲表示，今天早上檢查設置的4支即時監視影像，石梯坪監視器拍到相當完整的畫面，這顆火流星在凌晨3點33分出現影像中，與大氣摩擦產生的火光亮到實在很震撼。

東海岸石梯坪監視器這顆火流星在凌晨3分33秒出現，一開始從鏡頭左上方出現，隨即光體不斷閃爍，然後愈變愈亮，幾乎把整個海空給照亮，和白天沒有兩樣，最後消失海平面上。

據了解，6月3日凌晨，東管處監視器也曾拍到疑似火流星的物體，其墜落方向和今天凌晨大致一樣，只是今天這顆火流星感覺更大更亮，看過影象的民眾都非常驚豔不已。

東海岸石梯坪監視器拍下的這顆火流星，幾乎把整個海空給照亮，和白天沒有兩樣。圖／東管處提供
東海岸石梯坪監視器拍下的這顆火流星，幾乎把整個海空給照亮，和白天沒有兩樣。圖／東管處提供

監視器 國家風景區

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