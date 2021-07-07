疫情下的暑假！弱勢學童恐三餐不繼 立委提解方盼照顧

今年暑假在疫情衝擊下，弱勢學童而言，不僅喪失到校補救學習的機會，更可能是三餐不繼的開始。民進黨立委鍾佳濱等人建議，包括餐券替代方案，如發現金或整合鄰近需求結合外送平台供餐、多借用民間團體力量、補助學生早晚餐、開放無收據或發票的店家等方式，幫助弱勢學生。

民進黨立委鍾佳濱、伍麗華、陳秀寳及國民黨立委萬美玲今天辦「勿讓暑假成為弱勢學童營養破口」線上記者會，公布弱勢學童午餐補助實務執行成效及未來契機。

鍾佳濱與民間團體合作，調查經濟弱勢學童上課期間及寒暑假午餐費，發現越偏遠的學校，經濟弱勢學童占全校學生數的比例越高（約3到4 成），申請午餐補助的占比也較高，受疫情影響，今年暑假申請午餐補助的人數較去年暑假增加，家長多數會回到家庭內找支援設法解決，偏遠或原鄉地區則還有「店家選擇少」的因素。

鍾佳濱建議，弱勢學童供餐方式包括學校備製、發送餐券、發送實物等，位於市區的學校最常採「發放餐券」方式，但此方法在偏遠地區較不 實用，對於較不適合用餐券的地區可善用勞動部安心即時上工方案，結合當地人力滿足弱勢學童用餐需求。

伍麗華表示，要求教育部主責，邀請衛福部、原民會及交通部於一個月內啟動專案，盤整偏鄉學區、社區內重疊的餐飲和食材運輸需求，並研議偏鄉學校與社區據點共食的可行方案。

萬美玲指出，在暑假時，只有 50元讓他們使用，一餐要吃飽可能都有困難，因此在暑假期間對這些學生衝擊相當大，教育部及教育局都應該正視並且設法解決這些問題。

屏東賽嘉國小曾有欽校長表示，該校學生40位，弱勢學生就超過 1/3，學生餐食仰賴公私合作，午餐有鄉公所補助，也有居民提供愛心早餐。

大享食育協會秘書長黃嘉琳說，該協會今年暑假在雙北透過里長提供2020份冷凍即食食品給弱勢學童案例，不僅可讓團膳業員工保有工作，亦讓弱勢學童家庭三餐溫飽。