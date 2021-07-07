風濕病友打哪種新冠疫苗？醫師：依病況體質打前先評估

中國醫藥大學附設醫院風濕免疫中心副院長陳得源今天說，很多風濕免疫病友詢問「需要打新冠肺炎疫苗嗎？」、「要打哪一種？」他建議，由於患者免疫調節異常及免疫藥劑使用，確診可能引起較嚴重器官病變、提高重症比率，建議病患選擇疫苗時考量個別疾病狀況（如血栓風險等）、共病種類、及對於疫苗成份過敏的體質，接種前由專科醫師醫療診斷後綜合評估。

陳得源說，中華民國免疫學會及全球疫苗接種率第二高的以色列國民疫苗接種效果評估，都顯示有效疫苗接種，確診感染率、住院率、重症率和死亡率都顯著降低。

他說明，有鑑於風濕免疫患者確診後增加重症率，建議除非病情活動不穩定、正服用高劑量類固醇（每日劑量相當於20毫克以上，即4或5毫克單位:4顆以上）、剛接受生物製劑莫須瘤注射、或對於疫苗成分有過敏者外，建議應由專科醫師醫療診斷後綜合評估是否施打疫苗。

陳得源說，依據最近國際期刊臨床觀察報告顯示，風濕免疫病友接種後未增加嚴重副作用率，發燒比率較低，疲倦感與痠痛比率稍高。疫苗安全性，還需考慮疫苗種類，例如屬於腺病毒載體疫苗的AZ疫苗或嬌生疫苗較具血栓風險，因此併有抗磷脂抗體徵候群或具高濃度與多項抗磷脂抗體的病友，較不宜接受此類疫苗；另類疫苗為mRNA疫苗，如莫德納或輝瑞BNT疫苗，則需注意急性心肌炎的風險，尤其年輕男病友。整體而言，病友施打新冠病毒疫苗是相對安全。

打疫苗有效嗎？他指出，最近國外的臨床觀察報告顯示，風濕免疫病病友接種後產生中和性抗體比率較一般人低一成，但發生重症比率較未施打者明顯減低。關於免疫藥劑的影響，則依所使用的免疫藥劑種類而異，免疫調節劑與大部分免疫抑制劑不會影響疫苗效果，但高劑量類固醇或使用睦體康/山喜多免疫抑制劑、最近接受莫須瘤或恩瑞舒靜脈注射則可能會影響。整體而言，接種疫苗可有效減低感染機率與重症風險。