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吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑要注意每日攝取量

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
荔枝是夏日水果，香甜多汁但因糖份高，民眾食用應適量，避免影響健康。圖／南投醫院提供
荔枝是夏日水果，香甜多汁但因糖份高，民眾食用應適量，避免影響健康。圖／南投醫院提供

目前是荔枝產季，大陸2名患糖尿病男子，因為吃太多荔枝，眼前白花花一片，差點失明。南投醫院眼科主任何建賢說，糖尿病患者大量吃高糖分食物，會引起血糖急遽升降，水晶體因為滲透壓改變，造成屈光度數急遽的變化，這時候就會看不清楚東西，提醒糖尿病友一定控制好血糖。

南投醫院營養師黃淑敏說，水果中的果糖很容易被身體吸收，100公克荔枝含糖量大約15公克，若是無節制的食用，容易使血糖快速上升，血糖高容易引起大小血管病變。

大血管疾病主要是冠狀動脈疾病、腦血管疾病及周邊血管循環不良。小血管疾病則包括，神經病變、視網膜病變及腎病變。患者大量吃進高糖食物而產生小血管病變，很容易引起視網膜病變。因為血管阻塞或結構變異，視網膜的表面周圍產生不正常的新生血管，這些新生血管較脆弱，一旦破裂會造成眼內玻璃體大量出血等嚴重併發症。

黃淑敏說，荔枝口感香甜，但100公克荔枝熱量大約有60至70大卡，含糖量約有14至15公克。維生素C大約含有60毫克。由於含糖量高，食用過多，會導致血糖上升，過多的糖分在身體也會轉換成脂肪而導致血脂或體重增加，有高血糖的民眾，特別要注意食用量。

糖尿病患者建議每日水果不要超過2個拳頭大小的量。荔枝1份大約5至6粒，建議民眾，雖然荔枝產季很短，而且口感誘人，如果想要維持血糖避免引起併發症及維持理想體重，還是適量攝取為原則。

南投醫院眼科主任何建賢提醒糖尿病患者，吃荔枝的高糖份水果需適量，才不會造成視網膜病變。圖／南投醫院提供
南投醫院眼科主任何建賢提醒糖尿病患者，吃荔枝的高糖份水果需適量，才不會造成視網膜病變。圖／南投醫院提供

糖尿病 患者 脂肪

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