抵達關島！Air V&V計畫「預計帶進超過2千名旅客」

美國關島觀光局與關島國際機場在暌違一年半後，迎來了首班來自台灣的直飛航班，長榮航空包機載著153名旅客到關島參加Air V&V計畫。Air V&V（Air Visit and Vacation）計畫是由關島觀光局在全球推出、鼓勵12歲（含）以上的旅客到關島旅遊度兼接種COVID-19疫苗。

此次長榮航空包機，是由雄獅、鳳凰等旅行社合力促成的航班，預計7、8月將有超過2千名旅客從台灣前往關島。

關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示，這只是關島首要產業復興的起點，「我要感謝總督Lou Leon Guerrero對Air V&V計畫的支持，讓旅客有機會在關島施打疫苗，並盡情體驗我們的Håfa Adai熱情。」

旅客入境後，已先往關島公共衛生社會福利部（DPHSS）檢查站，關島觀光局提供免費瓶裝水和消毒洗手液，並以Ruby Santos和Jesse Bais的現場查莫洛音樂表演迎賓。

目前入境關島旅客，只要持有抵境72小時內PCR檢測陰性證明，即可免隔離，旅客可選擇接種嬌生、輝瑞或莫德納疫苗。關島政府推出的AIR V&V計畫在台灣熱賣，業者評估有5大誘因，包括官方政策支持、飛行時間短、票價低、安全性高、停留時間最短，目前5天4夜機票加酒店、最低每人5萬有找。