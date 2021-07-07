聽新聞
test
0:00 / 0:00
暑假去哪玩？線上旅遊夯 秘境、DIY、占卜都能在家玩
暑假到了，親子依然只能宅在家；停滯許久的旅遊活動，除了將美景美食連上雲端，近來也瞄準親子市場為「線上旅遊」再加值，像是不開放的私房景點、能在家跟著做的DIY，甚至是為居家療癒的占卜，都能在線上完成，為旅行社添業績。
全台防疫停留在第三級，即便微解封，旅行社生意仍慘淡，不少業者就將美景上線，各式各樣的「線上旅遊」出爐，近來也衍生出多種新創意，恆春半島在地的「島風行旅」7月推出系列線上遊程，包括適合親子一起手作的點心烘焙、食魚教育，以及梅花鹿探尋、佳樂水岩之呼吸等課程，不乏在地秘境，讓孩子們的暑假不出門也不無聊。
KLOOK除了線上旅遊，也推出「線上占卜」療癒服務，以線上塔羅牌占卜、寵物溝通、算命解夢及冥想療癒課程，平緩宅家焦躁不安的心情；此外，另推各種「居家親子DIY」體驗，可預訂宅配到府的DIY材料包，有甜點、羊毛氈織皂、居家療癒擺飾，或是共同打造家裡專屬的香味等，都能為居家防疫的日子添增趣味。
除了雲端旅遊，行旅中的好滋味也可親送到府。雄獅旅遊旗下的購物平台「雄獅嚴選Lion Select」近期推出近5千箱的玉荷包、愛文芒果、梨山水蜜桃等，一上架就迅速售罄，原先販售旅遊產品的近百名員工，斜槓轉型開發銷售農產品及其他商品，以往載運旅客的雄獅通運司機約60人則協助運送，「雄獅嚴選Lion Select」6月營收較4月成長8倍，轉型賣出好成績。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言