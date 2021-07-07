暑假去哪玩？線上旅遊夯 秘境、DIY、占卜都能在家玩

暑假到了，親子依然只能宅在家；停滯許久的旅遊活動，除了將美景美食連上雲端，近來也瞄準親子市場為「線上旅遊」再加值，像是不開放的私房景點、能在家跟著做的DIY，甚至是為居家療癒的占卜，都能在線上完成，為旅行社添業績。

全台防疫停留在第三級，即便微解封，旅行社生意仍慘淡，不少業者就將美景上線，各式各樣的「線上旅遊」出爐，近來也衍生出多種新創意，恆春半島在地的「島風行旅」7月推出系列線上遊程，包括適合親子一起手作的點心烘焙、食魚教育，以及梅花鹿探尋、佳樂水岩之呼吸等課程，不乏在地秘境，讓孩子們的暑假不出門也不無聊。

KLOOK除了線上旅遊，也推出「線上占卜」療癒服務，以線上塔羅牌占卜、寵物溝通、算命解夢及冥想療癒課程，平緩宅家焦躁不安的心情；此外，另推各種「居家親子DIY」體驗，可預訂宅配到府的DIY材料包，有甜點、羊毛氈織皂、居家療癒擺飾，或是共同打造家裡專屬的香味等，都能為居家防疫的日子添增趣味。