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暑假去哪玩？線上旅遊夯 秘境、DIY、占卜都能在家玩

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
海生館「神秘的研究室」，讓遊客近距離在螢幕前跟海龜互動。圖／島風行旅提供
海生館「神秘的研究室」，讓遊客近距離在螢幕前跟海龜互動。圖／島風行旅提供

暑假到了，親子依然只能宅在家；停滯許久的旅遊活動，除了將美景美食連上雲端，近來也瞄準親子市場為「線上旅遊」再加值，像是不開放的私房景點、能在家跟著做的DIY，甚至是為居家療癒的占卜，都能在線上完成，為旅行社添業績。

全台防疫停留在第三級，即便微解封，旅行社生意仍慘淡，不少業者就將美景上線，各式各樣的「線上旅遊」出爐，近來也衍生出多種新創意，恆春半島在地的「島風行旅」7月推出系列線上遊程，包括適合親子一起手作的點心烘焙、食魚教育，以及梅花鹿探尋、佳樂水岩之呼吸等課程，不乏在地秘境，讓孩子們的暑假不出門也不無聊。

KLOOK除了線上旅遊，也推出「線上占卜」療癒服務，以線上塔羅牌占卜、寵物溝通、算命解夢及冥想療癒課程，平緩宅家焦躁不安的心情；此外，另推各種「居家親子DIY」體驗，可預訂宅配到府的DIY材料包，有甜點、羊毛氈織皂、居家療癒擺飾，或是共同打造家裡專屬的香味等，都能為居家防疫的日子添增趣味。

除了雲端旅遊，行旅中的好滋味也可親送到府。雄獅旅遊旗下的購物平台「雄獅嚴選Lion Select」近期推出近5千箱的玉荷包、愛文芒果、梨山水蜜桃等，一上架就迅速售罄，原先販售旅遊產品的近百名員工，斜槓轉型開發銷售農產品及其他商品，以往載運旅客的雄獅通運司機約60人則協助運送，「雄獅嚴選Lion Select」6月營收較4月成長8倍，轉型賣出好成績。

「雄獅嚴選Lion Select」透過線上通路優勢，以及物流人力，協助果農運送及販售，將旅行中的美味宅到家。圖／雄獅旅遊提供
「雄獅嚴選Lion Select」透過線上通路優勢，以及物流人力，協助果農運送及販售，將旅行中的美味宅到家。圖／雄獅旅遊提供
透過線上導覽，彷彿真正走進恆春古城。圖／島風行旅提供
透過線上導覽，彷彿真正走進恆春古城。圖／島風行旅提供
夏日小朋友最愛的冰品也能在家DIY。圖／KLOOK提供
夏日小朋友最愛的冰品也能在家DIY。圖／KLOOK提供

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