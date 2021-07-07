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防疫期少去醫院 奇美居家醫療個案增逾3倍

中央社 / 台南7日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響一般民眾的生活，奇美醫學中心統計，近1年多來接受院方居家醫療照顧的病人增加逾3倍，院方也將疫苗評估與施打納入服務。

奇美醫學中心整合醫療中心暨老年醫學科主任蔡岡廷今天表示，居家醫療是一種在家接受照顧的醫療選項，於疫情期間接受度越來越高，對長者而言，家中環境熟悉、有家人陪伴，也降低到醫院的感染風險，而就防疫角度來看，病人分散在家接受治療，顯然也比集中於院所更能降低群聚風險。

蔡岡廷表示，以「在宅醫療」很普及的日本為例，自2020年疫情開始以後，接受在宅醫療直到善終的人增加了50%左右，意味著越來越多人選擇在家療養，與家人一起度過生命最後時光。

他說，奇美提供的居家醫療服務中，除了醫療問題以外，也協助連結社區資源，滿足生活、照護、居住、與健康促進需求，在面臨疫情挑戰近1年多來，整合醫療中心照顧的居家醫療病人數從原本約70人增加到目前的295人，成長超過3倍。

蔡岡廷表示，院方的統計也發現，在服務量增加的同時，病人再入院率呈下降趨勢，減少門診、急診和住院的利用率，可見這樣的服務有效讓病人在面對疫情時安心在家療養，免除頻繁到醫院的困擾。

他說，很多接受居家醫療的長者因為行動不便，最近即使收到疫苗注射通知，也無法抵達指定的場所接受疫苗施打，整合醫療中心已將疫苗評估與施打納入居家醫療服務範圍，一併照顧長者的防疫需求，並呼籲民眾踴躍接受疫苗接種，增加保護力。

疫情 疫苗

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