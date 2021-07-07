國內機票調漲看這！30日起適用 台北飛金門要多付183元

受到國際油價持續攀升，國內航線機票將在7月30日調漲。根據航空公司最新公告，以台北-金門航線調帳最多，立榮從2138元，調漲為2298元，漲幅約7.5%、價差160元；華信則從2093元調漲為2276元，漲幅將近8%、價差183元。並自今天起開始以新價販售。

由於國際油價連續至少三個月走跌，國內航線機票去年6月底調降，總計23條降價3到8%，平均也有4.8%，皆以北金線降幅最大。民航局日前表示，隨著國際油價持續攀升，達到機票調漲門檻，根據業者報上來的新票價，平均調幅5.1%，最高則約8%，7月30日起生效。

國內航線目前共有三家航空公司經營，分別為華信、立榮和德安航空，並於昨天和今天陸續公告最新調漲票價。

以華信航空來說，台北金門從2093元調漲為2276元；台北澎湖從1985元調漲為2110元；台北台東從2165元調漲為2303元；台中金門從2014元調漲為2150元；台中澎湖從1499元調漲為1584元；台中花蓮從2164調漲為2318元；高雄澎湖從1723元調漲為1805元；高雄花蓮從2011元調漲為2170元。

華信說，油價達交通部核定運價調整門檻，自7月30日（出發日）起調整國內航線全額票價。今天（含）起，開立出發日為7月30日（含）起航班機票，皆為調整後新票價。凡旅客持有7月6日（含）前購買機票，如出發日為7月30日（含）起，在機場櫃台辦理畫位時，需同時辦理新、舊票價補足差額手續。需要補差價的旅客為全額票、法定優惠票、離島居民票、一般優惠票及公關/業者優待票。

至於立榮航空，台北金門調漲為2298元；台中金門2038元；嘉義金門2031元；台南金門2039元；高雄金門2174元；台北澎湖2098元；台中澎湖1640元；嘉義澎湖1621元；台南澎湖1590元；高雄澎湖1748元；金門澎湖1660元；台北北竿2007元；台北南竿2007元；台中南竿2455元；台北台東2280元；台北花蓮1663元。

立榮同樣表示，因應油價已達交通部核定運價上、下限調整門檻，自7月30日起配合調漲國內航線全額票面價、法定折扣票及其它身份優惠票，新票價將於今天起銷售，且適用於7月30日後（含）出發行程。

立榮說，如持有先前開立舊票價全額或法定折扣/其他身分優惠機票，欲搭乘2021年7月30日後（含）航班，搭機均須補足新票價差額，為節省搭機當天在機場櫃檯等候時間，最晚於搭機前三天利用立榮航空全球資訊網、立榮航空APP或超商完成訂購同行程的新票價機票，再電洽客服中心告知訂位代號並辦理舊票價機票免扣手續費退票後，即可使用線上劃位及電子登機證服務，或至遲於搭機前一天親至機場辦理換開機票，均可於搭機當天輕鬆使用機場KIOSK自助報到機服務。

德安航空部分，台東蘭嶼從1369調漲為1428元；台東綠島1040元調漲為1070元；高雄七美1787元調漲為1869元；高雄望安從1893元調漲為1981元；澎湖七美則從1041元調漲為1074元。

德安航空公告，7月30日起啟用新票價，若購買調漲後票價但於29日（含）前登機，需退差價給旅客。如購買調漲前票價但於30日（含）後搭機，乘客須補差價。