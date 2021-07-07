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撐不住？產業規畫土雞凍存計畫 農委會：密切觀察中

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
針對雙北禽因為疫情降載，土雞價格日益低迷，中華民國養雞協會備妥穩定土雞價格屠宰凍存調節計畫因應，農委會表示，方案仍在談，是否啟動方案，也還在檢討中。本報資料照片
針對雙北禽因為疫情降載，土雞價格日益低迷，中華民國養雞協會備妥穩定土雞價格屠宰凍存調節計畫因應，農委會表示，方案仍在談，是否啟動方案，也還在檢討中。本報資料照片

針對雙北禽因為疫情降載，土雞價格日益低迷，中華民國養雞協會備妥穩定土雞價格屠宰凍存調節計畫因應，預計每台斤補貼4元，由養雞協會自籌一半、農委會補助一半；農委會表示，方案仍在談，是否啟動方案，也還在觀察檢討中。

農委會畜牧處副處長江文全表示，現階段算是產業自主調整，是否會啟動凍存計畫，農委會會協助檢討，要持續觀察這兩天的產銷狀況，他認為現階段的土雞價格，仍在飼養成本之上。

根據中央畜產會統計，指標性禽肉北區紅羽土雞，每台斤平均批發價42元，產業界認為已經是土雞生產成本。

江文全表示，清明之後到中元前，七月份本來就是傳統的產銷淡季，土雞的生產與供應數量本來就相對較少，上周環南市場的批發群聚，因此休市三天及降載，把原來正常的土雞供應排程打亂，不可預期休市與降載，影響產銷秩序，就會反應在價格上，即使環南市場已經恢復營業，但市場的承銷人因為人流限制，承銷的意願與交易數量都不如預期，交易秩序波動，也會影響到價格。

他說，環南昨天已經開市，但進北禽拍賣屠宰的雞隻為5.6萬隻，和過去差不多，並沒有變得特別少，必須端看這幾天的產銷調節狀況，跟產業效益有沒有持續發酵，農委會密切觀察中。

江文全表示，因為北禽的到貨量與屠宰量，並沒有減少非常多，還是有部分雞隻移到其他地方屠宰，代宰量不會超過兩成；現在中華民國養雞協會預作調整準備，除了這幾天環南休市的影響之外，主要是整個養雞排程看下來，未來二到三個月，在養土雞的數量會較多，因此，要透過適當的調節減量，穩定未來三個月的產銷，土雞飼養時間為12周，長遠要看到中秋節以後的供應量能。

農委會 環南市場

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