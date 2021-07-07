滿足這條件 雞協將啟動穩定土雞價格屠宰凍存調節計畫

環南市場雖已經恢復營業，但受到雙北家禽市場疫情影響，已經打亂原本土雞銷售供應排程，數十萬隻土雞無處去，價格逐漸低迷，中華民國養雞協會備妥產銷調節計畫，當北區土雞價格跌至每台斤平均批發價39元時，將啟動收購凍存，預計要凍存30萬隻雞，每台斤補貼4元，由養雞協會與農委會各負擔一半，預算約600萬元。

中華民國養雞協會「110年度因應雙北禽屠宰量降載之穩定土雞價格屠宰凍存調節計畫」出爐；新北市家禽運銷合作社附設屠宰場及台北市家禽屠宰場分別在6月下旬、 7 月上旬爆發移工感染新冠肺炎群聚事件及染疫確診必須休市三天情形；依中央疫情指揮中心公布的 「批發市場防疫管理措施建議指引」， 屠宰量能須降載，原本每天土雞屠宰量約8萬隻受阻，致影響土雞產銷秩序，產地價格連續下跌，農民虧損；因此計畫擬將原預計於雙北禽屠宰土雞，轉委託中南部家禽屠宰場屠宰，恢復土雞產銷秩序與價格穩定。

根據養雞協會規劃，調節雞種包括指標性禽肉紅羽土雞，以及黑羽土雞、皇金雞、古早雞等； 預計屠宰凍存30萬隻，實際數量以計畫核定為準，以指標性禽肉紅羽土雞生產成本的9成、每台斤38.4元台斤為基準，當台灣土雞產銷督導總中心日報表上，紅羽土雞北區價格下跌至每台斤平均批發價39元時，立即啟動屠宰。

中華民國養雞協會土雞組組長翁頂翔表示，環南市場雖然已經開始營業，但台北家禽屠宰場持續降載五成，加上泰山的新北家禽批發市場，因為移工都離開，九條屠宰線僅剩下兩條，現階段降載，或者移到環南、桃園、苗栗去屠宰，實際上雙北的土雞供應量是減少的。

他表示，經過會議討論，每台斤補貼4元，由養雞產業基金出一半、農委會出一半，預防土雞價格下跌，但若土雞價格回穩、沒有跌下來，產業會自行調節處理，但他推估，最快本周、最慢下周，就會逐步下滑到預定的每台斤39元基準，雖然預計凍存30萬隻雞，但在尚未啟動收購凍存前，棄養主們至少已經自行調節凍存了至少十多萬隻。