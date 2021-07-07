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宜花等五縣市高溫特報 中部以北午後雷陣雨恐持續到晚上

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

受到太平洋高壓影響，氣象局表示，從衛星雲圖可以看到，從日本南方海面一直延伸到台灣海面，都是雲量偏少的情形，所以今天各地氣溫都偏高，特別要注意的是宜蘭地區，已連續3天來到36度以上，今也發布高溫特報，提醒民眾出門要多加留意。

氣象局表示，除了宜蘭地區以外，花蓮縱谷、高雄市、屏東縣近山區或河谷，也有局部36度以上高溫的情形，今各地大致上高溫可以來到33至35度左右，提醒大家出門多補充水分，避免中暑；此外，今天紫外線指數也偏高，提醒民眾注意防曬。

氣象局也提到，根據白天的定量降雨預報來看，台東、恆春半島有局部陣雨，值得留意的是，中部以北午後會有明顯雨勢，尤其是比較靠近山區的地方，有局部大雨的機率，所以大家出門在外也要記得攜帶雨具。

氣象局表示，晚上中部以北地區仍有局部降雨的情形，換句話說，今天午後雷陣雨可能會持續到晚上。

至於一周天氣的部分，氣象局表示，大致上還是受到太平洋高溫的影響，明、後兩天都是多雲到晴到天氣，周六至下周二，隨著東南風帶來的水氣增加，台東、恆春半島會有局部短暫陣雨，午後有些局部雷陣雨，但各地大多還是維持多雲到晴的天氣。

氣象局 高溫 天氣動態

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