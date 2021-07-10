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美國疫情又升溫 確診者幾乎都沒打疫苗

親子宅旅行！3M 2021科技環島列車 線上體驗生活科學之旅

聯合線上 / 羅嘉嘉

防疫不出門，那就跟著3M的科學家展開一場邊玩邊學的線上環島旅行吧！根據調查發現，目前世界上仍然有許多學童缺乏科學教育資源，因此3M計畫在全球大量提供科學教育資源，縮短城鄉差距，啟發年輕世代科學探究的熱忱與潛能。

繼去年科技部台灣科普環島列車啟航，3M近30名同仁花了350小時設計課程，把台鐵列車變身科學實驗場域，帶著小學生展開為期4天的環島旅程，體驗各式不同主題的科學小遊戲，今年台灣因疫情影響，大多學童都採取遠距學習，數位設備建置也較疫情前更為齊全，因此，3M於暑假期間擴大推出2021線上科學遊戲，讓台灣各地民眾只要透過簡單3步驟，就能跟著3M環島列車串聯全台大探索，在家體驗一場不思議的生活科學之旅。

3M推出線上科學遊戲，讓學童在家就能體驗不思議的生活科學之旅。 圖／3M 提供
3M推出線上科學遊戲，讓學童在家就能體驗不思議的生活科學之旅。 圖／3M 提供

步驟1：精選台灣八大景點，每週解鎖一站
3M 2021環島列車精選台灣8大站點，自6月28日從台北出發，沿途停靠桃園、台中、雲林、台南、高雄、台東，終點站為花蓮，每週解鎖一站，帶領小朋友拜訪不同城市，認識在地特色，並且探索隱藏在每個站點獨特的生活科學小祕密。

步驟2：結合生活科學，蘊含簡單定律與變化
列車第一站是台北，來到台北，當然不能錯過最著名的101跨年煙火！你知道在家也能製造出奇幻美麗的「液態煙火」嗎﹖除了透過有趣的動畫講解科學原理，進行互動闖關遊戲，3M科學家也把有趣的實驗過程拍攝成影片，真人解說，揭開煙火動感背後的小祕密，讓小朋友可以深入了解，激發學習興趣，家長也可帶著孩子輕鬆玩實驗，享受親子共學的美好時光。

3M科學家真人解說，揭開煙火動感背後的小祕密，激發學習興趣。 圖／3M 提供
3M科學家真人解說，揭開煙火動感背後的小祕密，激發學習興趣。 圖／3M 提供

步驟3：不思議的遊戲，好玩又有好康拿！
環島旅行，怎能少了伴手禮﹖3M 2021環島列車不只準備了許多有趣的遊戲關卡，還提供為期兩個月線上挑戰，參加者答題分享即可搶3M官方旗艦店折價券；於活動期間成功挑戰任四關遊戲，還可獲得3M科技好禮抽獎資格。此外，分享專屬連結、揪團邀請好友一起來挑戰，就有機會把3M智淨空氣清淨機帶回家！

參加者除了可以闖關玩遊戲，還有機會獲得3M好禮。 圖／3M 提供
參加者除了可以闖關玩遊戲，還有機會獲得3M好禮。 圖／3M 提供

這個夏天，就跟著3M 2021環島列車線上科學活動創造暑假新風潮，親子一同線上學科學、搶好康！3M環島列車已經開動，即日起一路暢遊至2021年9月5日止，邀請全家逗陣來，一邊認識台灣之美，一邊開創不同的科學視角，激發創意，翻轉未來！現在就來挑戰>>https://www.3mtechtrain.com.tw/

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