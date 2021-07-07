防疫生活驟變 新竹馬偕推視訊課 讓精障病友不寂寞

新冠疫情肆虐，對日常生活產生變化，新竹馬偕精神科主任吳易澄指出，精神障礙者也是新冠肺炎疫情中的弱勢者，精障者們平常就需要持續不間斷的支持網絡與人際互動，藉此維持穩定的症狀與生活功能，但防疫規範卻很可能打斷這些支持網絡；為穩定精障者心靈，新竹馬偕採「視訊會議」的方式來強化精神障礙者的支持系統，免費提供「線上視訊團體課程」，聆聽並陪伴精障者在疫情中的不安情緒。

新竹馬偕醫院「日間照護病房」專為病情較穩定的精神障礙者設計，作為幫助回歸社會的橋梁，規畫運動、烹飪、手工、園藝、唱歌、工作訓練等豐富課程，提供每週五天至醫院復健治療，幫助精神障礙學員提升情緒控制、疾病關懷、生活自主能力、人際溝通互動等種種技能。

當疫情升溫，醫院基於防疫考量只能忍痛暫停精神科日間照護病房的實體課程居家防疫期間，精神障礙學員頓失生活重心，也打亂原本規律的生活作息，有些學員症狀也開始不穩定。

吳易澄說，新竹馬偕精神科護理師透過每日電話關懷，發現學員在疫情期間感受到的不安，特別規畫停課不停學，免費提供「線上視訊團體課程」，聆聽並陪伴精障學員在疫情中的不安情緒。

「視訊團體課程」由精神科日間照護專業團隊發起，成員包括職能治療師、護理師、社工師、心裡師等，每天上午進行一小時的團體視訊課程，除關懷學員的身心狀態外也教導因應技巧、生活安排能力並提供學員間互相的支持網絡。

精神科職能治療師潘韻如說，自從提供視訊關懷服務後，學員們不僅樂意參，也表示「我覺得不寂寞了、有人關懷真好、生活多一個重心」、「在家中遇到困難時，我有管道能尋求協助」、「我學習到察覺自己的情緒狀態及學習如何安排生活」。