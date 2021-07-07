驚見板橋街頭蛇出沒 動保處5、6月抓蛇近千件

日前有民眾在臉書社團「我是板橋人」上傳有蛇在江子翠街頭出沒畫面，新北市動保處指出，在都會地帶看到多為寵物蛇，但不代表野生蛇不會出現，特別進入夏天，會是蛇群活動旺盛季節，光5、6月捕蛇件數就近千件。

動保處長楊淑方表示，蛇出沒被民眾看見，最常有2種現象，1種是都會寵物蛇如玉米蛇、王蛇、奶蛇、球蟒等，近來就接獲不少板橋有蛇從家中逃逸的案件；另種則是住在郊區，生活環境跟蛇棲息地重疊，可能因家中雜物多或附近有雜草，野生蛇就因此跑來家中。

夏天是蛇活動的旺盛季節，去年動保處接獲超過3500件捕蛇案，今年光5、6月就接近千件，楊淑方指出，在山區民眾要特別留意，特別是陰涼處如車子底下或樹叢，都會區蛇常會躲在下水道或樹梢，如果民眾在家看到蛇，可以把膠帶反貼在地上，減緩蛇移動速度，也可知道蛇明確位置，並立即通報動保處。

獸醫師黃亭瑄表示，大多蛇類生性害羞，遇到人只想逃不會主動攻擊人，但是跑進民眾家中後常會被激怒或被踐踏到身體後為自衛咬人，住家、工作場所或經常通行的通道要盡量保持乾淨，避免堆放過多物品，讓蛇沒有躲藏空間。