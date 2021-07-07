宜蘭深夜驚見空中巨大火光爆炸 民眾：好想知道是什麼

宜蘭有民眾今天凌晨抬頭看夜空，突然驚見一道火光出現，拖了長長火尾，趕緊用手機拍下難得畫面，影片PO網引發熱議，現象為何眾說紛紜，有人說「宜蘭有外星人」、「超級賽亞人」、「地球很危險不建議你們來旅遊」、「我們都在家防疫，你還好意思來玩啊外星人」，還有人說這是「變形金剛６宜蘭重生」。

一名郭姓縣民和3名目擊友人，邊拍影片邊猜到底是什麼，直呼「搞不好是隕石欸」，隨著火光一路斜斜地往下墜落，觀察到「它變很大顆欸」，而且「好亮」，甚至擔心起會不會大地震，還是飛機失事。短短32秒的影片，一群人還是有點無法判斷是什麼東西。

另外，也有人騎車途中發現，直呼「流星欸」，同行友人則說，「那是隕石吧，不是流星吧」，甚至還認為「那是墜機吧」。不少民眾看到影片，都有不同想法，有人說「像曳光彈或信號彈」、「人類要滅絕了」、「好想知道是什麼」。