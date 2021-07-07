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超清楚！巨大隕石凌晨往玉山主峰衝 宜、花居民多人目擊

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣凌晨看見清楚隕石墜落，有人推測應是魔羯座流星群。擷自鹿林天文台
台灣凌晨看見清楚隕石墜落，有人推測應是魔羯座流星群。擷自鹿林天文台

今(7)日凌晨零時2分至4分左右，台灣東部的夜空因一顆巨大隕石劃過天際，頓時照亮了夜裡的民宅，由於不少宜蘭、花蓮居民目擊此一現象，在多個社群網站中引發熱烈討論，還有人在問：「變形金剛來台灣了嗎？」

包括中央大學鹿林天文台也在第一時間拍攝到該顆隕石殞落的瞬間特寫，並在隨後附上一則隕石劃過天際的清楚影片，並有宜蘭民房頓時因隕石的光亮瞬間亮了起來的影片。影片中可清楚看見隕石爆閃4次全程約32秒，最終拖著火尾墜落在疑似玉山的位置。包括臉書社團「宜蘭知識＋」、「花蓮爆料王」、等社群都有人分享，也至少有3名目擊者分享了他們錄到的影像畫面。

網友紛留言：「30多秒可以許超多願望了！」有不少人在留言討論區中也貼出自己錄到的影片，還有人說：「流星墜落快到雲層的同時，有另一個光點往另一個方向快速移動」，有人還分析，這應該是魔羯座的流星群，「近期魔羯座的流星雨極大期將到，他的流星速度較慢，所以有很高的機率在南方天空看到，剛剛大家看到的位置就是在摩羯座附近，所以應該是魔羯座的流星群中較大的碎片，才會燃燒這麼長的時間並裂成好幾塊。」

隕石

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