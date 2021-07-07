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今各地晴朗炎熱高溫上看36度 西半部小心午後雷陣雨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天晨「熱帶低壓」通過巴士海峽，東半部有明顯降雨，午後西半部有局部強對流。北台灣因其外圍沉降增溫，高溫達警示標準(≧36度)，其中台北盆地因「狹管效應」，增強「熱帶低壓」外圍的偏東風，有強陣風出現、並造成一些干擾。
不過吳德榮表示，今晨大低壓環流外圍的東南風，迎風面東南部仍有局部雨。
吳德榮說，根據最新美國系集模式(GEFS)模擬顯示，南海另一低壓環流中心向西北前進，今日登陸海南島，結構鬆散、發展受限，對台無影響。
吳德榮也提到，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今台灣逐漸脫離南海大低壓環流的外圍，各地晴朗炎熱，高溫約在36度左右，要防曬、防中暑；大氣不穩定，西半部午後有局部陣雨或雷雨。各地區氣溫：北部25至36度，中部25至36度，南部24至35度，東部23至36度。
吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，明日至下周二(8至13日)各地大多晴朗炎熱、紫外線強，高溫大約在36度左右，要防曬、防中暑；因低層盛行東南風水氣略多，大氣仍不穩定，「太平洋高壓」也不夠強，並無法完全抑制西半部的午後對流，仍有局部雷陣雨的機率，主要在山區，偶爾影響部分平地。
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