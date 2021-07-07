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第一本台灣醫護抗疫心聲 急診醫師嘆「這裡沒有英雄」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「這裡沒有英雄：急診室醫師的COVID-19一線戰記」。圖／聯經提供
「這裡沒有英雄：急診室醫師的COVID-19一線戰記」。圖／聯經提供

「請再為台灣堅持一會兒。這是一場戰爭，在結局來臨之前，不要輕易倒下。」新冠疫情五月爆發，醫護人員在第一線面臨巨大壓力，急診室醫師胖鳥記下這段時間所經歷的一切，完成新書「這裡沒有英雄：急診室醫師的COVID-19一線戰記」，是台灣第一本從醫護人員角度寫下的新冠肺炎抗疫紀錄，15日由聯經出版，7日展開網路預購。

胖鳥不到30歲，任職於北部醫院，急診室醫師資歷滿五年。這一代人不曾經歷戰爭，她卻經歷了從去年以來一場被形容為「第三次世界大戰」的病毒之戰。她的姊姊和父親同樣是醫護人員，父親經歷過SARS抗疫後，如今換成姊妹守在戰場。

在書中，胖鳥寫下急診室看到的戰爭與日常。包括確診病患超收、持刀患者暴力相向，醫師掙扎著要不要讓垂危病人插管，最後送上手機讓病人和家人視訊訣別，而她則學會「戴著護目鏡時不能哭」。她說，在這場看不見敵人的戰場上，「沒有誰是英雄、沒有人想當什麼英雄」。

病人太多的時刻，醫院會拉起封鎖線。胖鳥曾目睹一位前輩從戶外看診區走到封鎖線外，一一跟病人解釋不能再接病人的原因。胖鳥回憶起這一幕，醫護和病人就像站在戰線的兩邊，「我們不是敵人，我們想保護你們。」

「請了解醫護人員不是神。」胖鳥表示，有家屬將醫護人員當成維修工、醫好病還有三年保證期。面對這場猝不及防的病毒大戰，許多病人和家屬情緒失控，也造成醫護龐大的心理壓力，「請相信醫護人員一定會幫助你，讓我們一起好好打這場仗」。

急診室是這場人類與病毒大戰的第一線。看多了無法預料的生離死別，胖鳥建議染疫病患，學會對著家人愛人「把心裡的話講出來」，因為隨時有可能失去道別的機會，「把你遺憾的事情先解決掉，期待最好的結果。」也請把心中最擔心的事告訴醫護人員，「只要讓我們知道你的擔心，我們就能設法解決，不要讓恐慌化為暴力」。她說，雖然這場戰役還沒看到盡頭，「感謝你們願意當後盾，我們也會願意繼續在前線守護。」

●「這裡沒有英雄：急診室醫師的COVID-19一線戰記」7月7日開放預購，15日紙本書、電子書同步上市，電子書另加值收錄急診室側記一篇。每售出一本，聯經出版將捐出十元予台灣COVID-19防疫工作專款使用。

醫護人員 醫師 戰爭

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