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居家防疫竟便秘、被嫌「口臭」營養師：解決便秘5寶

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
番茄。 圖／ingimage
番茄。 圖／ingimage

居家防疫竟被便秘問題纏身！40幾歲楊小姐原本上班時間固定，居家辦公後，常訂外送吃外食，不但蔬果攝取量不足，甚至忘記喝水，直到臉上開始長痘痘，小孩直言「媽媽你嘴巴好臭！」，才發現自己3至4天才排便，趕緊調整飲食習慣。

許多人有便秘問題，小心容易引起大腸癌。台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅指出，「一周排便次數少於3次，即是便秘」，會使糞便囤在體內，長期以往造成壞菌生長、分解毒素，進而導致癌變。

「出現症狀通常都是二期了」，梁金銅指出，大腸癌較典型的症狀有「貧血」，如頭暈、體力不好、爬樓梯會喘，以及「排便習慣的改變」，當平常大便很小條，後來每日排便多次，甚至出血、出現黏液，就是罹癌警訊。

便秘狀況在疫情間不減反增。40幾歲的楊小姐是一名職業婦女，原本上班固定，轉換成居家辦公後，多吃外食、蔬果攝取量不夠，飲食時間不固定，也不太運動，甚至作息不正常，開始熬夜追劇。

在辦公室上班期間，楊小姐每日都會排便，返家上班後，竟變成3至4天才排便，不僅臉上開始長痘痘，小孩還直言「媽媽你嘴巴好臭」，這才讓她發現原來是便秘惹禍。

怎麼「吃」才能改善便秘？台安醫院營養師劉怡里指出，要攝取足夠膳食纖維、水分、油脂外，還可以補充益生菌以及含寡醣的食物，以促進腸道蠕動，避免糞便堆積。

除了要注意飲食外，還要有良好的作息與運動習慣，梁金銅補充，疫情下更要適時調節壓力，維持心情愉悅，小心身心不平衡影響腸胃蠕動，造成便秘。

●解決便秘5寶

1.高纖食物

高纖澱粉：地瓜、燕麥、帶皮南瓜、全麥類、薏仁

高纖蔬菜：菇類、牛蒡、地瓜葉、黃秋葵、鮮香菇

高纖水果：柳丁、芭樂、水梨、聖女番茄、奇異果、黑棗

2.每日水分建議量：體重乘以30

3.好的油脂：橄欖油、酪梨油、苦茶油

4.益生菌：優格、優酪乳。

5.含寡醣食物（助益生菌生長）：洋蔥、蘆筍、豆漿、大蒜、蜂蜜

疫情 居家辦公

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