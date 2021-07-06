年輕男女陷電子菸癮 台灣使用率升高近3倍 醫師憂後果

青少年電子煙使用率上升，小心嘗試就成癮，後患無窮。國健署今公布最新調查吸菸行為調查結果，發現18歲以上國人的電子煙使用率由2018年的0.6%增加至2020年的1.7%，升高近2倍；且主力使用族群集中在年輕男女身上。

國健署去年針對全國25306名18歲以上的國人進行吸菸行為調查，男性10867人，女性14439人。結果顯示，40歲以下為電子煙的主要使用族群，其中以26歲到30歲男性（6.3%）、21歲到25歲女性（4.6%）占比最高。

此外，併用電子煙與紙菸比率，也從2018年的0.5%，上升至2020年的0.9%。

電子煙含許多致癌物質，成分絕對不比菸草單純，配壞肺的速度可能比傳統紙煙還要快。高雄榮總家醫科主治醫師薛光傑說，2019年爆發新冠肺炎前，開始出現使用電子菸的死亡案例，加拿大有青少年僅使用5個月就需要換肺，更有美國青少女吸食4個月就要插管。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，電子菸添加物眾多，「放的成分不知是什麼更恐怖」，之前有收治過年輕患者，因為突然喘、呼吸衰竭，入住到加護病房，經醫師詢問才知有電子菸史。

針對國人使用電子煙的原因，國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎表示，年輕族群還是以「好奇」為主，其次是有吸紙菸者誤信網路傳言以為可以戒菸。

對於年輕人因為好奇嘗試，而不知行爲的嚴重程度，薛光傑強調，「沒什麼好嘗試的，有可能一試就成癮」，從小教導青少年「責任感」與「保護自己」的認知是重要根本，「讓他們了解如果發生事情，會影響自己的未來與周遭關心他的人，要好好珍惜自己」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康