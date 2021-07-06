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暑期台馬交通需求增多 馬祖飛機將增班

中央社 / 連江縣6日電

馬祖空中交通航班微調增班，連江縣交旅局公告9日至31日將增2班飛機，配合暑期赴台求學、台灣在馬工作者往返，希望在疫情期間兼顧地區交通往來與防疫需求。

連江縣政府交通旅遊局長林長青指出，空中航空確定9日後由南竿機場先增班2班，明天將開放訂位、北竿機場後續復航正在協商中，8月的交通將依據疫情調整，希望在防疫安全無虞的狀況下，配合地區人員與物資交通需求逐步增加量能。

交旅局長林長青表示，將根據指揮中心進行境內外的防疫工作，交通增班配合各級學校7月2日進入暑假，學生、老師有台灣與馬祖往返需求，因此逐步加班，希望在疫情期間兼顧地區交通往來與物資運送需求。

馬祖民眾表示，赴台就學子女因放暑假不能住校，在台無地方居住，具有返鄉需求，每日僅有一班飛機回家機位一票難求，希望在配合入境馬祖快篩檢測、自主健康管理14天等防護措施下，可訂到機票回馬祖。

連江縣長劉增應表示，在疫情可控制、防疫可掌握的情況下，逐步改善地區交通需求。現階段交通需求增加，適度增加航班具有必要性，在要求入境快篩與防疫安全無虞的情況下，增加對外交通流量。

針對地方民眾質疑飛機增班，將鼓勵民眾返鄉施打疫苗的疑慮，縣長劉增應也在連江縣防疫視訊會議指出，將避免旅外民眾移動與返回戶籍地注射疫苗，原則上將不給予承諾跟協助，還是以防疫優先。

馬祖 疫情 疫苗

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