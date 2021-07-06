快訊

評／「靠北警察」多達兩個，檢警體系「說真話」有多難？

長照員見未取晚餐…屏東獨居男2日打莫德納 今發現死在家中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄橋頭香瓜、西瓜泡水 農民心血剩2成

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄連日大雨，瓜園泡水，橋頭區有香瓜農種5甲地僅能收2成。記者陳玫伶／攝影
高雄連日大雨，瓜園泡水，橋頭區有香瓜農種5甲地僅能收2成。記者陳玫伶／攝影

高雄6月連日大雨造成香瓜、西瓜農損失慘重，農委會昨公布岡山區達現金救助標準，提醒有需要農民盡早申請，高雄市祥鶴農產品生產合作社理事主席林麗華說，路竹區、橋頭區也有農民反映損失，相關單位近日已陸續勘災，希望讓農民多少有些補貼。

李姓農民與鄧姓農民在橋頭區分別向台糖租5甲、4甲地，是當地種香瓜大戶，近期正值收成季節，受鋒面影響連下20天雨，香瓜泡水腐爛。

李姓農民欲哭無淚，他說，前幾天田地積滿水，踩進農田會黏住，今天向農友借割稻機才能進田，趕快找人協助挑出還能賣的果實，剩下的2成心血加減收。

林麗華表示，她在岡山、橋頭種香瓜，岡山還有種小玉西瓜，6月開始下雨出現農損，很早就向岡山區公所反映，才能早些申請補助，原本以為橋頭區狀況稍好，後續發現李姓農民香瓜田整片幾乎都無法收，緊急聯繫橋頭區公所勘災，路竹區也有農民反映。

林麗華說，香瓜農多與台糖租地種植，即使休耕還是要付租金，希望政府能提供災損補助，補貼租金也好。

高雄連日大雨，岡山區香瓜、西瓜農損失慘重。記者陳玫伶／攝影
高雄連日大雨，岡山區香瓜、西瓜農損失慘重。記者陳玫伶／攝影
高雄連日大雨，岡山區香瓜、西瓜農損失慘重。記者陳玫伶／攝影
高雄連日大雨，岡山區香瓜、西瓜農損失慘重。記者陳玫伶／攝影
高雄連日大雨，瓜園泡水，橋頭區有香瓜農種5甲地僅能收2成。記者陳玫伶／攝影
高雄連日大雨，瓜園泡水，橋頭區有香瓜農種5甲地僅能收2成。記者陳玫伶／攝影

農民 岡山 災損

延伸閱讀

「高雄85大樓只剩地標功能？」他曝問題所在：在地人都不靠近

高雄岡山香瓜、西瓜災損嚴重 農委會公告已達補助標準

高雄上午轉晴 高屏溪攔河堰維持高川流量

岡山西瓜、香瓜災損達救助門檻 8/4前可向公所申請

相關新聞

地牛翻身！18:26規模4.5地震 最大震度花蓮4級

地牛翻身。根據中央氣象局地震報告指出，今天晚間18時26分發生規模4.5地震，震央在花蓮縣壽豐鄉深9公里，最大震度花4投...

防疫期間網購量大 延遲到貨申訴竄升

行政院消保處今天表示，防疫三級警戒網購量大增，5月19日至7月5日接獲86件申訴是因延遲到貨主張解約或退款，過往罕見，已...

全台最重要眼睛！南北長程雷達同步更新 預計年底啟用

監視範圍涵蓋全台、台灣最重要的兩顆「眼睛」—三貂角與鵝鑾鼻長程雷達更新工程在民航局飛航服務總台一年多來克服疫情與天候等不...

遭追討「公費篩檢費用」基層想哭 陳時中會找健保署談

國內疫情尚未平緩，社區憂心隱藏的感染個案，需要透過國內擴大篩檢將黑數揪出。但日前血管外科美女醫師吳欣岱抨擊，收到健保署公...

對流雲系發展旺盛 新北等6縣市大雨特報

氣象局今天表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，針對新北、桃園等6縣市發布大雨特報

吃奶油、肥肉才是健康之道？

含較高量脂肪的飲食，幾乎可以確定在各方面都比低脂肪、高碳水化合物的飲食來得健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。