高雄橋頭香瓜、西瓜泡水 農民心血剩2成

高雄6月連日大雨造成香瓜、西瓜農損失慘重，農委會昨公布岡山區達現金救助標準，提醒有需要農民盡早申請，高雄市祥鶴農產品生產合作社理事主席林麗華說，路竹區、橋頭區也有農民反映損失，相關單位近日已陸續勘災，希望讓農民多少有些補貼。

李姓農民與鄧姓農民在橋頭區分別向台糖租5甲、4甲地，是當地種香瓜大戶，近期正值收成季節，受鋒面影響連下20天雨，香瓜泡水腐爛。

李姓農民欲哭無淚，他說，前幾天田地積滿水，踩進農田會黏住，今天向農友借割稻機才能進田，趕快找人協助挑出還能賣的果實，剩下的2成心血加減收。

林麗華表示，她在岡山、橋頭種香瓜，岡山還有種小玉西瓜，6月開始下雨出現農損，很早就向岡山區公所反映，才能早些申請補助，原本以為橋頭區狀況稍好，後續發現李姓農民香瓜田整片幾乎都無法收，緊急聯繫橋頭區公所勘災，路竹區也有農民反映。