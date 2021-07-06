豐德電廠擬提高天然氣用量 環差案又遭打回票

為配合經濟部「增氣減煤」政策，台南的森霸電力公司豐德天然氣電廠提出環差申請，擬提高天然氣發電量22萬公噸，但豐德電廠位於台南市人口稠密處的上風區，增加天然氣發電量恐加劇台南空汙、引發質疑，今天環保署專案小組第三次初審，但開發單位仍說不清楚氮氧化物排放濃度及減量的計算方式，遭環評委員打回票，必須補正再審。

根據豐德天然氣發電廠規畫，擬將天然氣用電量從每年63萬公噸提高到85萬公噸，希望減少燃煤發電，減緩溫室氣體排放，將提升觸媒還原設備、加嚴氮氧化物小時排放濃度與年排放總量。

不過豐德電廠位於台南市上風處，先前有議員質疑，雖然天然氣汙染不像燃煤這麼嚴重，但若增加天然氣用量，汙染仍會往人口稠密處飄散，其中永康、新市、大內、東區都可能是重災區。

豐德電廠增氣環差案今天環評初審，溫室氣體抵換被認為不夠有誠意，環評委員白子易表示，根據開發單位估算，排除自主節能措施成效後，減碳量僅約2.68公噸，抵換率約0.0004%，未來應該持續檢討精進，質疑「有生之年」可能看不到顯著提升作為。

環評委員吳義林也批評，開發單位對於溫室氣體抵換推估不盡明確，多次要求提出清楚的計算方式，但開發單位仍無法說明，無法接受。

環評委員決議，要求開發單位詳列氮氧化物小時排放濃度、年排放量計算過程，檢核減量合理性；補充空氣汙染物排放增量抵換規畫及評估提升發電效率。另外，補充說明各容量因素的氮氧化物年排放量及溫室氣體排放總量，明確提出二氧化碳等溫室氣體抵減期程，加強落實短、中、長期節能減碳改善計畫。