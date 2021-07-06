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遭追討「公費篩檢費用」基層想哭 陳時中會找健保署談
國內疫情尚未平緩，社區憂心隱藏的感染個案，需要透過國內擴大篩檢將黑數揪出。但日前血管外科美女醫師吳欣岱抨擊，收到健保署公文表示「COVID-19公費篩檢」的申報方式，若不合規定就得追討費用，讓行政人員欲哭無淚。中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，如果有溢領當然領不到，但行政要求篩檢或修改，這部分不適合的會找健保署來談，讓大家安心。
國內擴增醫療量能，揪出確診黑數，卻一邊核扣追討醫院費用。吳欣岱指出，五、六月已經有許多醫院連夜配合大規模篩檢，如今有醫院上周五才收到健保署的申報公文還表示「經審核有不符規定者，得追討費用」，覺得對於在進行大規模篩檢醫院的醫政室人員不公平，表示「篩檢人數每天幾萬幾萬的算，現在才講算錢方式，說好的超前部署？難道行政人員的工時不是工時？」
陳時中指出，溢領或不符合規定要追討這一點，如果是溢領當然是領不到，但並非要逐筆刪除，並強調「健保署裡面有些行政要求例如代碼申報使用不正確會要求修改或是刪減費用，覺得並不適合，我有找健保署談。」表示會讓大家安心，「有做一定領得到錢，這絕對沒有問題。」後續溢領的部分計算錯誤仍要明算帳，但會與健保署商量更明確規定。
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