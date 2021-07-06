全聯慶祥、佩樺基金會助弱勢 偏鄉防疫物資包讓學童暑假不挨餓

國內疫情嚴峻，全台孩童停課且進入暑假營養午餐空窗期，再加上有些家長被迫放無薪假，停課與停工更使弱勢家庭情況岌岌可危，甚至三餐不繼。全聯為陪伴弱勢族群與邊緣戶一起度過難關，由全聯慶祥慈善事業基金會與全聯佩樺圓夢社會福利基金會共同協力，從5月開始即整合「防疫救助」資源，提供醫院防疫金捐贈、偏鄉兒少緊急生活扶助、萬華區弱勢兒少補助等，總計將捐贈超過1,700萬、受益人數超過5,700位，持續捐助減緩弱勢家庭急迫性的經濟壓力，讓大人與小孩能夠獲得安穩、安心的生活。

疫情三級警戒後造成的衝擊使得弱勢家庭的生活費、醫療費用等的開銷遽增，全聯慶祥慈善事業基金會執行長張宜君表示，防疫期間案量較去年同期大增13%，全聯將「急難救助」案件救助金從10,000元調高至15,000元，並大幅提升愛心福利卡發卡比例。據統計，5～6月間「急難救助」共幫助了914戶家庭、2,742人，另核發787張愛心福利卡，每個月1,000元為期半年，總計捐贈金額近1,300萬。讓他們能夠到超市採買生活必需品、新鮮蔬果魚肉來補充體力，緩解經濟重擔免於挨餓。

全聯慶祥基金會在疫情艱困的時期希望為社會帶來安定的力量，「急難救助」專案分為三種，包括醫療、緊急生活、喪葬補助，三項都可分開申請，有需求的民眾可至全台（包含離島）超過1,000間的全聯門市索取申請書，填寫完附上應備文件後即由門市送件予社工評估，有效紓解弱勢生活困境。

另外，全聯慶祥基金會還針對醫院防疫設備投入了200萬元，預計於7月中贈予台北醫學大學附設醫院，由院方採購醫療防疫物資，為第一線醫護人員及社區加油打氣，共同守護台灣讓病患得到更妥善的照護。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會則於疫情發生至今投入約255萬元防疫經費，實施四大項目，分別為長假防疫物資包、防疫補助金、全聯禮券及公益福利卡儲值金，協助全台57間偏鄉小學與22間社服單位，超過3,000名兒少。此外，也特別針對最早發生大規模疫情的台北萬華區捐贈1,035份物資包，幫助社區兒少一起度過危機。

而為全面照顧偏鄉弱勢兒少，佩樺基金會也與57所偏鄉小學合作，提供「防疫補助金」及「全聯禮券」由校方協助採買防疫商品與線上學習器材等，並發放禮券給有需求的學生家庭到門市採買，守護民眾真實需要。同時，做好串接的媒合愛心平台，與21家安置家園、自立少年與社區課輔班合作，提供「公益福利卡儲值金」，讓社福單位可採購三餐食材及防疫物資。